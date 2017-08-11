وزير النقل يوقف عددًا من مسؤولي السكة الحديد بسبب حادث القطارين

المال- خاص:
قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إيقاف كل من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا ومدير عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية وملاحظ برج أبيس وملاحظ بورج خورشيد، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب حادث تصادم القطارين بمنطقة خورشيد بخط القاهرة الإسكندرية الجمعة.
قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إيقاف كل من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا ومدير عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية وملاحظ برج أبيس وملاحظ بورج خورشيد، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب حادث تصادم القطارين بمنطقة خورشيد بخط القاهرة الإسكندرية الجمعة.
وأكد وزير النقل أنه ستتم محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث فور انتهاء التحقيقات.
ومن جهته، صرح محمد عز المتحدث الاعلامي لوزارة النقل ان الدكتور هشام عرفات وزير النقل قرر ايقاف كلا من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا مدير عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية وملاحظ برج ابيس وملاحظ بورج خورشد لحين انتهاء التحقيقات في اسباب الحادث.