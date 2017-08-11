وزير النقل يوقف عددًا من مسؤولي السكة الحديد بسبب حادث القطارين

المال- خاص: قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إيقاف كل من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا ومدير عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية وملاحظ برج أبيس وملاحظ بورج خورشيد، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب حادث تصادم القطارين بمنطقة خورشيد بخط القاهرة الإسكندرية الجمعة. وأكد

المال- خاص:



قرر الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إيقاف كل من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا ومدير عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية وملاحظ برج أبيس وملاحظ بورج خورشيد، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب حادث تصادم القطارين بمنطقة خورشيد بخط القاهرة الإسكندرية الجمعة.









وأكد وزير النقل أنه ستتم محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث فور انتهاء التحقيقات.