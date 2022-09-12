وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من ربط «الدائري» مع الطرق الرئيسية

وجّه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء المطلع والمنزل المستجدَّين بتقاطع الدائري مع طريق الإسماعيلية الزراعي، وكذلك سرعة نهو تطوير تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، ونهو جميع الحلول المرورية المستجدَّة قبل بداية العام الدراسي الجديد، لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، خاصة أنها من طرق الربط الهامة بين الدائري والطرق الرئيسية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها الوزير لمتابعة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، ورافقه رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري،

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء محاور مرورية جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، وفي إطار المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري

وتفقَّد الوزير أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري انشائها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري بدأها بمحور المرج الذي يبلغ طوله 13 كم،

والذي يبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع المحور حتى تقاطع المحور مع طريق الإسماعيلية الزراعي بمنطقة أبو زعبل بواقع 3 حارات مرورية في كل اتجاه، والذي يسير موازيًا لمسار خط السكة الحديد المرج/ شبين القناطر.

حيث تم البدء في أعمال تنفيذ الطريق الدائري مع المحور، والتي تشمل التطوير الشامل لميدان المرج الجديد، وجارٍ الاستعداد لتنفيذ باقي قطاعات مسار المحور.

وأكد وزير النقل ضرورة إنجاز هذا المحور الهام الذي يتوسط الكتل السكنية الكثيفة في المسافة من المرج حتى أبو زعبل والعكس، مرورًا بالخانكة والجبل الأصفر ليخدم أهالي تلك المناطق ويخفف الضغط المروري على الطريق الدائري وطريق الإسماعيلية الزراعي.

كما تفقَّد محور السكة الحديد (الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة فى المسافة من تقاطعه مع كوبرى التونسى حتى ميدان العرب،

حيث تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائري، وجارٍ أعمال الإحلال وطبقة الأساس فى المسافة من كوبرى التونسى حتى ميدان عزبة الورد.

سرعة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الأعمال بالمحور

ووجّه الوزير المختصين بمحافظة القاهرة بسرعة إزالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الأعمال بالمحور فى المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب.

وبعدها تمّت متابعة أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرَّين الشرقى والغربى لمصرف المحيط بطول 20 كم، والذى يربط الطريق الدائرى بالطريق الدائرى الأوسطى، ويعد من أهم المحاور المرورية التى تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة.

ووجه وزير النقل بسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثة للقادم من البدرشين متجهًا لوصلة المريوطية وصفط اللبن.

كما وجه الوزير بتأكيد أعمال سلامة المرور وعمل الحواجز الخرسانية على جانبيْ مصرف المحيط وتجنب التقاطعات العمودية لكبارى الدورانات للخلف مع الشوارع الرئيسة بالتجمعات السكنية المارّ بها المحور، وكذلك قيام الشركات المنفذة بسرعة نهو الأعمال طبقًا للبرامج الزمنية وبأعلى معايير الجودة.

كما تفقَّد الأماكن الخاصة بمواقف سيارات الميكروباص وأماكن الانتظار أسفل الطريق الدائري، والتي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارة النقل والمحافظات مع تطوير الطريق السطحي أسفل الدائري،

وربطها مع محطات الأتوبيس الترددي السريع BRT الجاري إنشاؤها حاليًّا؛ وذلك للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق.

تم استعراض كل التعارضات الخاصة بتلك المواقف وتأكيد سرعة تنفيذ المواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري، خاصة أن الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT.

يأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

عدد محطات مشروع الـBRT يبلغ 47 محطة

وتفقَّد الوزير عدد من محطات BRT، والتي يبلغ عددها 47 محطة؛ مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والأوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور،

وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الأتوبيسات مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية،

حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه، ما عدا كوبري المنيب، الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.

كما تمّت متابعة أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي حتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

وتفقَّد الوزير أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي”، والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل،

ووجَّه بتكثيف وسائل تأمين السلامة في القطاعات الجاري العمل بها وتنفيذ كل الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والالتزام بنهو كل قطاع في المواعيد المخططة،

واستمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لإزالة كل التحديات الخاصة بهذا الطريق، وسرعة الانتهاء من أعمال إنارة الطريق،

حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والاهتمام باللوحات الإرشادية، وموافاته بتقرير عن الخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري.

الوزير: نسابق الزمن للانتهاء من كل مراحل الطريق الدائري

وأكد وزير النقل، على هامش الجولة، في تصريحات صحفية، أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس،

حيث يتم تنفيذها على مدار الـ24 ساعة، مشيرًا إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كل مراحل الطريق الدائري بعد الانتهاء من أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى بطول 76 كم من اجمالي 110 كم.

ولفت إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة تسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم،

بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية،

مناشدًا المواطنين عدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق؛ لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري التي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها تشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة / السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.