وزير النقل يوجه بسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية في محطات السكة الحديد

طالب وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مسئولي السكة الحديد وكمسارية أبواب الدخول بعدم السماح بدخول أي راكب دون تذكرة، موجها بسرعة الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب، لحوكمة عملية الدخول إلى الأرصفة وضمان عدم دخول أي راكب بدون تذكرة، حفاظًا على موارد الهيئة لاستغلال حصيلة التذاكر في شراء قطع الغيار اللازمة، واستمرار تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، حيث تم البدء كمرحلة أولى بـ4 محطات رئيسية (مصر بالقاهرة، والجيزة، ومصر بالإسكندرية، وسيدي جابر).

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير النقل بمحطة مصر للسكك الحديدية، لمتابعة انضباط العمل بالمحطة ومستوى الخدمات المقدمة إلى جمهور الركاب، ومتابعة تركيب بوابات الدخول والخروج، حيث بدأت الجولة بتفقد الساحة الخارجيه للمحطة، حيث وجه الوزير بالحفاظ على الشكل الجمالي للاكشاك والكافتريات الموجودة بالساحة، ثم توجه الوزير إلى شبابيك التذاكر للاطمئنان على توافرها وتقديم التسهيلات للمواطنيين.

ووجه الوزير بضرورة زيادة أعداد الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الجولف كار تسهيلا على المواطنين، وضرورة إلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا بمختلف المحطات والقطارات، كما أكد على تقديم كافة التسهيلات لمكتب تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لكورونا الموجود داخل المحطة.

الوزير للعاملين في هيئة السكة الحديد: الحوافز لمن يستحق ولا تهاون مع أي مقصر في حق الراكب

كما أكد الوزير علي العاملين في هيئة السكة الحديد بأن الحوافز لمن يستحق ولا تهاون مع أي مقصر في حق الراكب، في اطار مبدأ الثواب والعقاب وضرورة المحافظة على مواعيد الحضور والانصراف والانضباط التام في العمل وأن يؤدي كل موظف مهامه وفقا لوظيفته.



وخلال جولته وجد وزير النقل عدداً من الركاب دون تذاكر ووجه بتطبيق الغرامه الفورية المنصوص عليها، كما أكد على ضرورة إعلام الركاب بأي تعديلات تطرأ على جداول التشغيل بسبب أعمال تحديث نظم الإشارات.

كما تفقد الوزير الأرصفة من رصيف 1 حتى رصيف 8 بالمحطة، وتفقد أحد قطارات الدرجة الثالثة الروسي ذا التهوية الديناميكية المتجه من القاهرة إلى الإسكندرية، للتأكد من مستوى نظافة القطار ومستوى الخدمة المقدمة.

كما تم تفقد محطة الشرق وتابع مستوى الخدمة المقدمة للركاب بأحد القطارات المتجه من القاهرة الى طنطا، والتقي بعدد من المواطنيين خلال جولته ودار حوار حول قطارات خط منوف، حيث أكد وزير النقل أنه تم توقيع عقد مع تاليس الاسبانية العالمية لتطوير خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول 94 كم، ليشمل تطوير نظم الإشارات من النظام الميكانيكي إلى نظام إلكتروني حديث حاصل علي أحدث عوامل الأمان بنظام (SIL 4)، مع ازدواج الخط بالكامل وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل، وهو ما سيمكن من زيادة عدد القطارات مستقبلا، وسيقلل من زمن الرحلة كما يساهم في زيادة معدلات السلامة والأمان، وذلك ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها الوزارة لتحديث نظم الاشارات على مختلف الخطوط وازدواج الخطوط المفردة.



وأكد الوزير على مسئولي السكة الحديد بزيادة تركيب القطارات التي تم تعديل تركيبها في وقت الذروة لامتصاص كثافة الركاب والعمل علي تقديم كافه التسهيلات للركاب خلال تنقلاتهم علي خطوط الهيئة المختلفة، مشددا على ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة مميز بمختلف القطارات والمحطات، وتشكيل لجان من رئاسه هيئة السكك الحديدية للتفتيش المفاجئ علي مستوي النظافة على مدار الساعة وانتشار كل القيادات بمواقع التشغيل، لمتابعة مستوى الخدمة بجميع خطوط السكك الحديدية.