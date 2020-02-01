وزير النقل يوجه بتكثيف الأعمال في المرحلة الرابعة لخط المترو الثالث

طالب وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات الستة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث بالمترو لفتح المحطات للركاب في 25 أبريل 2020، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ محطات المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو وأعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان.

بدأت الجولة بتفقد أعمال تنفيذ محطة النزهة بالمرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو؛ حيث اطلع الوزير على معدلات التنفيذ، ثم استقل الوزير قاطرة اختبار على السكة من محطة النزهة ليتفقد باقي محطات المرحلة (هشام بركات، وعمر بن الخطاب، وقباء، والهايكستب، وعدلي منصور التبادلية التي تعتبر نموذجا للنقل متعدد الوسائط)، واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات هيئة الأنفاق ومسئولي الشركات المنفذة معدل تنفيذ كل محطة.

ووجه وزير النقل بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المحطات الستة، وإنهاء اختبارات أنظمة التشغيل والتحكم الخاص بها لفتح المحطات للركاب في 25 أبريل 2020، وذلك بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان.

وأشار إلى أهمية تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق كأحد الحلول الرئيسية الهامة لتحقيق السيولة المرورية بما يحقق سهولة تنقل الأفراد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية بتطوير وتعظيم وتنظيم النقل الجماعى.

وزير النقل يجتمع مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي

وعقد الوزير اجتماعا موسعا في محطة عدلي منصور التبادلية مع الشركات المنفذة لمشروع القطار الكهربائي والذي وجهت القيادة السياسية بالانتهاء منه خلال 24 شهراً حيث استعرض الوزير معدلات تنفيذ المشروع حيث وصلت نسبة إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي إلى 16.5% من النسبة المستهدفة.

وتم الانتهاء من ما يقرب من 17.9% من أعمال الكباري بالمشروع و37.2% من أعمال الأنفاق، و18.5% من أعمال جسور السكة وحوالي 7.5% من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.

وتفقد وزير النقل محطات وجسر المشروع من عدلي منصور حتى محطة العاصمة الادارية والتقى بالمهندسين والفنيين، حيث أكد ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع.

وعلى هامش الجولة قال وزير النقل إن مسار القطار الكهربائي يبلغ طوله 70 كيلومتراً، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ 6 كباري، وكذلك نفقان للقطار الكهربائي بالإضافة إلى إنشاء 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق.

ولفت إلى أن هذا المشروع سيساهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وخدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيا وتجاريا وصناعيا.

وأضاف أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي.

وأوضح الوزير أن مشروعي المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية العاشر من رمضان يقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بهما شركات مصرية، وسيتم توريد الوحدات المتحركة للمشروعين من الخارج.

وأشار إلى أنه سيتم مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول 14 كم ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء 3 محطات في هذه المسافة.