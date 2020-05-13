وزير النقل يوجه بالدفع بقطارات إضافية في المحطات التي تشهد بعض التكدسات

وجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات مترو الأنفاق بالدفع بقطارات إضافية في أي محطة بها تكدسات نتيجة خروج الموظفين من أعمالهم، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي أجراها الوزير بمحطة الشهداء للمترو (التبادلية بين الخطين الأول والثاني)، في الرابعة والنصف عصر اليوم لمتابعة انتظام حركة مترو الأنفاق ومتابعة تقديم كافة التسهيلات للركاب.

وتفقد الوزير المحطة وتابع مرور أكثر من 10 قطارات بالخطين الأول والثاني، ووجه قيادات المترو بالدفع الفوري بقطارات إضافية في أي محطة تظهر بها تكدسات بالتزامن مع خروج الموظفين من الهيئات والشركات والوزارات، بالإضافة إلى وجود كافة قيادات مترو الأنفاق في جميع المحطات لمتابعة حركة الركاب، وموافاته بتقارير على مدار الساعة عن حركة المترو في الخطوط الثلاثة، وكذلك استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا من حيث التعقيم والتطهير المستمر للمحطات والقطارات.

وفي لقائه مع عدد من الركاب حرص الوزير على التأكيد على أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا وأهمية التطهير المستمر للأيدي بالكحول.

وأشار إلى أن وزارة النقل تقوم بالتطهير والتعقيم المستمر للقطارات وأن كافة العاملين بالوزارة في خدمة المواطن المصري.

ثم توجه وزير النقل إلى محطة مصر للسكك الحديدية حيث اطمئن على نظافة المحطة وعلى جداول التشغيل الخاصة بالفترة القادمة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لسفر الركاب بمناسبة عيد الفطر المبارك واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل سفر الركاب وكذلك التطهير المستمر للمحطات والقطارات لمجابهة فيروس كورونا.