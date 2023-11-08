وزير النقل يوجه باختيار المنتج المصرى بمشروعات الوزارة

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالاستفادة من المنتج المحلى فى مشروعات وزارة النقل، موجها بدراسة تصنيع بوابات التذاكر بمحطات المترو محليا، من خلال عمل شراكات مع المصانع العالمية لتوفيرها فى مصر، مع اختيار الشكل والجودة والسعر الأنسب.

وتفقد الوزير نماذج للكراسى المقرر استخدامها فى القطارات الدرجتين الأولى والثانية، ووجه باستخدام النوعيات المصنعة محليا، مع الحرص على الجودة وراحة الراكب.

وأكد أنه حريص على استخدام الخامات المصرية، فى كل الصناعات، مع تفضيل المنتج المصري عن غيره، خاصة أن الدولة تعمل على توطين الصناعات ومنع الاستيراد، مع العمل على دعم فكرة مشاركة الشركات العالمية للتصنيع المحلى.

وانطلقت الأحد الماضى 5 نوفمبر فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وأفريقيا 2023Trans-MEA والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من ( 5 ) إلى ( 8 ) نوفمبر 2023 تحت شعار “توطين صناعة وسائل النقل في مصر”.