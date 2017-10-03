وزير النقل: يوجد 3 آلاف معبر غير قانوني على خطوط السكة الحديد

هاجر عمران ومدحت إسماعيل:قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مرفق السكة لم يشهد خلال فترة الـ60 عاما الماضية أي تطويرات بشكل قوي، ومن ثم أصبح المرفق يعاني من تقادم في المعدات والعربات والمحطات وأيضا المزلقانات.وأضاف عرفات خلال كلمته في موتمر صحفي نظمته الغرفة الأمريكية، أن طول شبكة السكة الح

هاجر عمران ومدحت إسماعيل:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن مرفق السكة لم يشهد خلال فترة الـ60 عاما الماضية أي تطويرات بشكل قوي، ومن ثم أصبح المرفق يعاني من تقادم في المعدات والعربات والمحطات وأيضا المزلقانات.

وأضاف عرفات خلال كلمته في موتمر صحفي نظمته الغرفة الأمريكية، أن طول شبكة السكة الحديد تصل إلى 5500 كيلو متر، ويوجد علي تلك الأطوال ما يقرب 3 آلاف معبر غير شرعي، قائلا: نقدر نقول إن كل كيلو متر في معبر غير شرعي والنَّاس اللي بتعدي من المعبر دا حياتها مهددة”، موضحا أن الوزارة تعمل علي مواجهة مثل هذه التعديات والمعابر غير القانونية.

وأوضح أن الوزرة تعمل على تنفيذ مشروعات كهربة الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد بإجمالي أطوال 1269 كيلومترا بتكلفة 12,254 مليار جنيه، وإنهاء التطوير الشامل لعدد 1100 مزلقان على خطوط شبكة السكة الحديد وتحسين وصيانة عدد 150 محطة سكة حديد بتكلفة 450 مليون جنيه.

إضافة إلى التجديد الشامل لمسافة 1200 كيلومتر من خطوط الشبكة بتكلفة 6 مليارات جنيه وكذلك إحلال وتحديث اسطول الوحدات المتحركة بتوريد 200 جرار حديث وعدد 1000 عربة قطار، وزيادة نسبة السكة الحديد في نقل البضائع لتصل إلى 25 مليون طن عام 2023.