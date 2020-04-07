وزير النقل يوافق على صرف 750 جنيها منحة للعاملين في المترو والسكة الحديد

وافق وزير النقل المهندس الفريق كامل الوزير مساء اليوم الثلاثاء، على طالب هيئة السكة الحديد، بصرف المنحة السنوية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك للعاملين في مرفقي السكة الحديد والمترو بواقع 750 جنيها، بحسب مصدر مسئول في الهيئة .

والشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تتبع في الأصل هيئة السكة الحديد، وتعد أحد كياناتها الاستثمارية المسند لها تشغيل خطوط المترو.

ويعمل حاليا على الخط الثالث 16 قطارًا، بعدد 429 رحلة، لنقل 500 ألف راكب يوميا، وفقا لبيانات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لـ”وزارة النقل.

ويصل عدد ركاب قطارات السكة الحديد فى اليوم الواحد لنحو 750 ألف راكب، موزعة على قطارات الضواحى والمطورة والمميزة، والمكيفة بأنواعها.

وتستهدف وزارة النقل عمل ازدواجات لعدد من الخطوط فى الفترة المقبلة لتتضاعف أعداد الركاب لتكون فى حدود الـ1.5 مليون راكب يوميا.

وبحسب موقع الهيئة، فإن إجمالى عدد المحطات يصل إلى 705 رئيسية وفرعية ومتوسطة بواقع، 22 رئيسية، و59 مركزية، و60 متوسطة، و564 صغيرة.

وتعهد وزير النقل فور توليه الوزارة فى مارس 2019، عن تجديد السكة الحديد بشكل كامل منتصف العام المقبل، وتصل قيمة إصلاح المرفق إلى 56 مليار جنيه، حتى عامى 2020 – 2022.

وتشمل الخطة، تطوير العنصر البشري، والمعدات، إلى جانب قوة الجر من خلال شراء جرارات وعربات جديدة، والبنية الأساسية من سكك وإشارات.

وتدرس هيئة السكة الحديد التعاقد مع شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، لبيع تذاكر القطارات بفروع الشركة، بهدف تخفيف الزحام على شبابيك الهيئة، خاصة فى المحطات المركزية والرئيسية منها محطة القاهرة فى ميدان رمسيس، فضلا عن توفير خدمة مناسبة للركاب وتوسيع دائرة منافذ الحصول على تذاكر المرفق من القنوات الإلكتروني