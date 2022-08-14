وزير النقل ينقل رسالة من الرئيس السيسي لأولى دفعات الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية

نقل وزير النقل الفريق كامل الوزير رسالة شكر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لأولى دفعات الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة

وكانت مؤسسة الجامعات الكندية في مصر المستضيفة لفرعي جامعتي الأمير إدوارد ورايرسون في العاصمة الإدارية الجديدة، احتفلت بتخرج الدفعة الأولى من جامعة الأمير ادوارد (upei) .

جاء ذلك بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي ، د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ود. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

بالإضافة إلى وزيرة التعليم والتعلم المستمر لمقاطعة جزيرة الأمير إدوارد، ناتالي جيمسون، والسفير الكندي في مصر، لوي دوما، ود. مجدى القاضى رئيس مؤسسة الجامعات الكندية، ونخبة من الشخصيات العامة والقيادات الجامعية.

وفي بداية كلمته تقدم الفريق كامل الوزير وزير النقل بالتعازي للبابا تواضروس في ضحايا حادث كنيسة ابو سيفين بالجيزة الذي وقع صباح اليوم.

نقل وزير النقل والمواصلات، رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجلس إدارة الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة المستضيفة لفرع جامعة الأمير ادوارد الكندية (upei) .

وقال الوزير إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرسل الشكر لمجلس إدارة مؤسسة الجامعات الكندية بقيادة الدكتور مجدى القاضي على جهوده وجديته في تأسيس الجامعة خلال عام واحد من البدء في تنفيذها عام 2017، وتخريج أول دفعة في عام 2022.

وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتخريج أول دفعة من طلاب جامعة الأمير ادوارد الكندية.

وقال وزير النقل أن الجامعة الكندية في العاصمة الإدارية تعد صرحا تعليميا يواكب الخطط التعليمية الطموحة الذي أرسى قواعدها الرئيس السيسي.

وتطرق وزير النقل إلى بداية إنشاء الجامعة الكندية ، كأول جامعة دولية يتم تأسيسها في العاصمة الإدارية الجديدة .

وأضاف وزير النقل أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي السابق، أصر على البدء في إنشاء أول فرع للجامعة الأجنبية في العاصمة الإدارية.

من جانبه، أكد الدكتور مجدى القاضي رئيس مؤسسة الجامعات الكندية أن العمل الجاد هو السبب في تحقيق كل نجاح.

واستكمل القاضي أن مؤسسة الجامعات المصرية حريصة علي دعم رؤية مصر 2030 بتأسيس فروع للجامعات الأجنبية في مصر، و توفير بيئة تعليمية مناسبة.

وتقدم القاضي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية، حيث قدمنا الوعد له بحضور وزير النقل كامل وزير والذي كان وقتها رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الذين قدموا كل الدعم في تأسيس الجامعة في عام واحد.

وقدم القاضي الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لدوره الهام في مساندة الجامعة أثناء توليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي.