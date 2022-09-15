وزير النقل يناقش منحة اليابان لمد الخط الرابع لـمترو الأنفاق

ناقش الفريق كامل الوزير، وزير النقل، في لقائه اليوم مع أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة “الفردوس” جنوباً لمسافة 4,5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر.. بدعم تمويلي من الجانب الياباني لخدمة الكثافة السكانية وتوفير وسيلة نقل كهربائية صديقة للبيئة بهذه المنطقة.

وأكد وزير النقل أهمية الخط الرابع للمترو الذي يخدم المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، ويساهم في استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مساره وتحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.

كما أكد على عمق العلاقات المصرية اليابانية والصداقة القوية بين القيادة السياسية والشعبين المصري والياباني مشيداً بالتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات.. ومنها مجال النقل، وخاصة مشروعات مترو الأنفاق، مشيرا إلى تطلعه إلى استمرار وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكنولوجيا حديثة.

23 قطارا ضمن توقيع عقد تنفيذ أعمال «ميتسوبيشي»

تم التعاقد خلال الاجتماع، مع اتحاد شركات (ميتسوبيشي و أوراسكوم)، خلال مناقشة الأعمال الكهرو ميكانيكية والسكة والورشة، و تم دخول العقد حيز التنفيذ، ويتم حالياً أعمال التصميمات.

وقعت شركة ميتسوبيشي اليابانية لتصنيع وتوريد 23 قطارا للمشروع وسيتم التوريد خلال 72 شهرا شاملة فترة التشغيل التجريبي.

وفي ختام اللقاء تم بحث ترتيبات مشاركة وزير النقل المصري بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونيابة عنه في تأبين رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي خلال الفترة القادمة.

أكد الوزير على احترام وتقدير القيادة السياسية والشعب المصري للشعب الياباني والحكومة اليابانية ولرئيس الوزارة الياباني السابق والذي وصفه بأنه كان رجلًا عظيماً محبًا للسلام والتنمية ولمصر.. مشيرًا إلى أن مصر كانت قد أطلقت اسمه قبل ذلك على محور مروري كبير هام في القاهرة تقديراً له .