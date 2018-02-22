وزير النقل يلتقي وفد الجايكا اليابانية لبحث التعاون المشترك

المال -خاص التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفد هيئة "الجايكا" اليابانية برئاسة أوجاوا شيجنوري الرئيس العام للجايكا للشرق الأوسط وأوروبا، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل وحضر اللقاء رئيس الهيئة القومية للأنفاق وكلا من مساعد ومعاون وزير النقل. ناقش الجانبان مساهمة الجايكا في مشروع الخ

المال -خاص



التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل وفد هيئة “الجايكا” اليابانية برئاسة أوجاوا شيجنوري الرئيس العام للجايكا للشرق الأوسط وأوروبا، لبحث التعاون المشترك في مجالات النقل وحضر اللقاء رئيس الهيئة القومية للأنفاق وكلا من مساعد ومعاون وزير النقل.

ناقش الجانبان مساهمة الجايكا في مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق، حيث وفر الجانب الياباني تمويلًا للمرحلة الاولى بحولي بـ ١.٢ مليار دولار كمرحلة اولى من التمويل لهذه المرحلة التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي ٦٢ مليار جنيه، كما تمت مناقشة ما تقدمه الهيئة اليابانية من دعم فني وبرامج دراسية في هذا القطاع.

واكد وزير النقل أهمية مشروعات مترو الأنفاق كإحدى أهم وسائل النقل الجماعي في القاهرة الكبرى، لافتا الى أن الوزارة تعمل في اتجاهين على التوازي تحديث وتطوير الخطوط القديمة واستكمال انشاء المراحل والخطوط الجديدة للقاهرة الكبرى.



ودعا الوزير الهيئة إلى المشاركة في خطة تطوير مرفق السكك الحديدية الشاملة، التي تتضمن تحديث الخطوط القديمة، واضافة خطوط جديدة مثل خط السخنة، الغردقة، مرسى علم التي تعتزم وزارة النقل انشاؤه، حيث طلب الوزير الجانب الياباني بتوفير التمويل الخاص بهذا المشروع المهم.

واشار وزير النقل إلى أنه بعد تنفيذ هذا الخط الى جانب الخطوط الأخرى الجديدة التي ستنشئها وزارة النقل مثل خط السخنة العلمين و٦ اكتوبر اسوان فإن السكة الحديد ستشهد نقلة نوعية غير مسبوقة بدخولها عصر القطارات فائقة السرعة للركاب والبضائع، ما سيعد طفرة كبيرة في منظومة السكك الحديدية في مصر.