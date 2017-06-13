وزير النقل يلتقي عمال المترو ويتناول معهم الإفطار

محمود محسنأشار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى أهمية الدور الذي يلعبه العاملون في عمليات تشغيل وصيانة مترو الأنفاق، خاصة عمال الورش والسائقين، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل وعلى المحافظة المستمرة على كفاءة هذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب يوميًّا.جاء ذلك خلال اللقاء الذ

محمود محسن

أشار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى أهمية الدور الذي يلعبه العاملون في عمليات تشغيل وصيانة مترو الأنفاق، خاصة عمال الورش والسائقين، وطالبهم ببذل مزيد من الجهد والعمل وعلى المحافظة المستمرة على كفاءة هذا المرفق الحيوي المهم الذي ينقل ملايين الركاب يوميًّا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل بعدد كبير من عمال الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بحضور رئيس وقيادات السكة الحديد وشركة المترو، حيث تناول معهم الوزير وجبة الإفطار.