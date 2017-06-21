وزير النقل يلتقي عمال السكك الحديدية ويتناول معهم الإفطار

محمود محسنالتقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عددًا كبيرًا من عمال الهيئة القومية للسكك الحديدية، بحضور رئيس وقيادات الهيئة، وتناول معهم الوزير وجبة الإفطار.وطالب عرفات العمال بضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية التي تشهد تطويرًا في كل قطاعتها، سواء عن طريق

محمود محسن

التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عددًا كبيرًا من عمال الهيئة القومية للسكك الحديدية، بحضور رئيس وقيادات الهيئة، وتناول معهم الوزير وجبة الإفطار.





وطالب عرفات العمال بضرورة بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة للنهوض بمنظومة السكك الحديدية التي تشهد تطويرًا في كل قطاعتها، سواء عن طريق تدعيم أسطول نقل البضائع وأسطول نقل الركاب بجرارات جديدة وتطوير المزلقانات والمحطات وتجديد السكة ونظم الإشارات الكهربائية.

وأكد وزير النقل أنه يقدِّر جهد جميع العاملين بالسكك الحديدية في عمليات تشغيل وإدارة هذا المرفق الحيوي المهم الذي يخدم ملايين الركاب يوميًّا، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى من أولويات الوزارة حيث يعتبر أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.