وزير النقل يلتقي رئيس هاتشيسون لدعم التعاون في مجال النقل البحري

عقد وزير النقل الفريق مهندس الوزير اجتماعا موسعا مع كليمنس شانج، رئيس مجلس إدارة شركة هاتشيسون العالمية، وذلك بحضور شريف كامل سفير مصر في لندن، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري.

جاء ذلك في مستهل زيارته للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستات.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن مصر تقوم بالتطوير الشامل لكافة الموانئ المصرية وأنه يوجد في مصر 55 ميناء بحري (18 ميناء تجاريا و37 ميناء متخصصا)، وأنه يتم العمل على تطوير صناعة النقل البحري واللوجيستيات بتطوير الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية والربط بينهم وبين مناطق الإنتاج عبر شبكات من وسائل النقل الحديثة (شبكة القطار الكهربائي السريع).

تأهيل وتدريب العمالة الهندسية والفنية في قطاع النقل البحري

وتابع: كما أن بمصر قوة بشرة كبيرة، ويتم تأهيل وتدريب العمالة الهندسية والفنية المتخصصة في مجال صناعة النقل البحري، كما أن بمصر اراضي زراعية وحاصلات زراعية متنوعة يتم تصديرها للخارج وهو ما يساهم في رواج في الموانئ وزيادة التصدير للخارج.

وأشار وزير النقل إلى تطور منظومة الصناعة الثقيلة في مصر بتوافر صناعات الحديد والصلب والرخام، وكذلك توافر صناعات الأدوية والملابس وغيرها من الصناعات.

وأضاف ان مصر تشهد تطورا كبيرا في مجال المناطق الإقتصادية الخاصة والصناعية التي تعتمد على الهيدروجين الأخضر، حيث قامت مصر بتصدير شحنة هيدروجين مؤخراً إلى الخارج، لافتاً إلى أن شركة ديمي البلجيكية جار التعاون معها بشأن إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر وذلك في المنطقة الاقتصادية بجرجوب.

وأشار وزير النقل إلى التطوير الشامل لميناء جرجوب بحيث يتوافر فيه محطات حاويات وبضائع عامة وصب سائل، وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية المتكاملة بجرجوب.

ومن جانبه أعرب رئيس شركة هاتشيسون العالمية عن سعادته بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال النقل البحري خاصة مع ما تشهده مصر من تطور كبير في هذا المجال، مشيرا إلى استثمار الشركة في مجال الطاقة في عدد من الدول مثل المملكة المتحدة وأستراليا والصين وهونج كونج.

بحث التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر

وأضاف أن هاتشيسون على سبيل المثال تمتلك شركتي CKI وهاسكي اللتان تعملان في مجال الطاقة، لافتا الى الاهتمام الكبير لهاتشيسون للتعاون مع الجانب المصري في مجال الهيدروجين الأخضر، وهو ما رحب به وزير النقل وأكد على الاستعداد التام من الجانب المصـرى للانطلاق في التعاون في هذا المجال الهام، مشيرا الى ان إمكانية تكرار نموذج التعاون مع ديمي في مجال الهيدروجين الأخضر لانطلاق التعاون مع هاتشيسون العالمية في هذا المجال.

كما تم خلال الاجتماع متابعة آخر المستجدات الخاصة باولى محطات مشروع تطوير ميناء السخنة (محطة حاويات “هاتشيسون”) والتي تم تسليمها يوليو 2023 لهاتشيسون اكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وتحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO و CMA وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، و الذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بالدخيلة، في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف 100 على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما حدث في محطة السخنة، وذلك لسرعة الإنجاز خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحطة، مشيرا الى أن الدولة تعكف على تحويل مينائي السخنة والدخيلة إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت.

وأشار وزير النقل إلى أن هذا التعاون مع أكبر تحالف عالمي في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية يأتي في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.