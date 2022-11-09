وزير النقل يلتقي رئيس سيمنز موبليتي لمتابعة مستجدات تنفيذ القطار الكهربائي السريع

التقى المهندس كامل الوزير؛ وزير النقل ومايكل بيتر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز موبيليتي العالمية وذلك لمتابعة الخطوات التنفيذية للأعمال الكهروميكانيكية لمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين / مطروح .

وذلك علي هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينه شرم الشيخ وللتأكيد على التوقيتات الخاصه ببدء تصنيع الوحدات المتحركه للخط الاول.

تصنيع أول قطار كهربائي اقليمي خلال الشهر الجاري

أكد وزير النقل؛ أنه من المخطط بدء تصنيع أول قطار كهربائي اقليمي خلال الشهر الجاري على ان يتوالى تصنيع باقي القطارات الكهربائية الاقليميه والقطارات الكهربائيه السريعه وفقا للجدول المخطط.

ووفقا للسرعات التصميميه والتشغيليه للقطارات التي تم الاتفاق عليها واشاد الوزير بشركه سيمنز التي تستخدم احدث انواع تكنولوجيا تصنيع القطارات الكهربائيه السريعه في العالم.

وأكد الوزير أن التعاون مع شركة سيمنز العالمية المتخصصة في هذا المجال يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني.

ومن جانبه قال مايكل بيتر؛ الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس موبيليتي: ” نتشرف بشراكتنا القوية والاستراتيجية مع وزارة النقل المصرية للمساهمة معًا في صياغة مستقبل قطاع النقل والمواصلات في مصر”.

وتابع بيتر أن شبكة السكك الحديدية عالية السرعة الجديدة وسيلة نقل موثوقة وآمنة ومستدامة لنقل المواطنين وشحن البضائع لجميع أنحاء البلاد.

وأكمل أن هذا المشروع العملاق يساهم أيضًا في خلق الآلاف من فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وتحسين جودة حياة ملايين المصريين يومياً.

شبكة القطار الكهربائي السريع

ويذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع تتألف من 3 خطوط رئيسية بطول حوالي 2000 كم و أن مشروع القطار الكهربائي السريع ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر.

كما تعد نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر و أن الخط الأول يعتبر خطًا مماثلًا لقناة السويس في أهميتها الاستراتيجية، حيث سيربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر ومدن الإسكندرية والعلمين ومطروح على البحر المتوسط بطول 660 كم.

وأن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر، وستغطي أنحاء الجمهورية، وأنها تعتبر شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة.

بالاضافة أنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وتخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقل هذه البضائع.