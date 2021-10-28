وزير النقل يلتقي السفير الياباني بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر.

وأعرب السفير الياباني عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري الصديق، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في كافة المجالات خلال الأعوام الماضية ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورا كبيرا ونقلة نوعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أشاد السفير الياباني بالتعاون المثمر مع وزير النقل المصري في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم المواطن المصري وعلى راسها مشروع الخط الرابع لمترو الانفاق والذي يتم تنفيذه وفقاً للجدول المخطط مشيرا الى ان العمل في كافة قطاعات وزارة النقل يسير بسرعة كبيرة وإنجاز كبير متمنيا ان يحضر افتتاح الخط الرابع للمترو عند الانتهاء من تنفيذه

واشاد وزير النقل بالعلاقات المتميزة بين الجانبين وبجهود السفير الياباني بالقاهرة في التعاون مع مصر في كافة المجالات ومنها قطاع النقل والتي تجسدت في التعاون المثمر من الجانبين لإنهاء كافة الإجراءات والاتفاقيات الخاصة بالخط الرابع والبدء في تنفيذه مشيرا الى أنه سيتم خلال فعاليات معرض TransMEA2021 توقيع إتفاقية عقد إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث عدد (23) قطار للخط الأول لمترو الأنفاق بالتعاون مع شركة كاف الأسبانية و ميتسوبيشي اليابانية

وأضاف أن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد وأن هناك عدد كبير من الفرص الاستثمارية بقطاع النقل في مصر في مجالات السكك الحديدية المترو والنقل البحري سواء التي يتم طرحها بالتعاون مع البنوك الدولية مثل البنك الدولي او البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD او الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وغيرها من البنوك والمؤسسات الدولية اومن خلال المشروعات الجديدة التي تطرحها وزارة النقل والتي يمكن ان تشكل نماذج أخرى للتعاون المثمر بين الجانبين خاصة وان وزارة النقل تتطلع لزيادة حجم التعاون المشترك مع الشركات اليابانية في قطاع النقل لافتاً الى أن قطاع النقل البحري في مصر يشهد تطويرا شاملا للوصول للهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز للتجارة العالمية واللوجيستيات وان هناك العديد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع سواء محطات تداول حاويات او بضائع عامة او في مجال السفن التجارية.