وزير النقل يلتقي الجالية المصرية بلندن أثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بعدد من أبناء الجالية المصرية ببريطانيا ممن يشاركون في التصويت فى الانتخابات الرئاسية والتي تُجري على مدار 3 أيام وهي الجمعة والسبت والأحد، وتتم وسط أجواء احتفالية كبيرة من أبناء الجالية بهذا العرس الانتخابي الديمقراطي.

جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل للعاصمة البريطانية لندن للمشاركة في انتخابات المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وخلال مغادرته لمقر السفارة المصرية بلندن بعد انتهاء سلسلة من الاجتماعات الخاصة بالاستعدادات النهائية لمشاركة مصر في انتخابات المنظمة، وذلك مع شريف كامل سفير مصر لدى المملكة المتحدة ورئيس وقيادات قطاع النقل البحري.

وأكد المشاركون دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الماضية، في شتى المجالات سواء في الصحة، أو التعليم، أو الكهرباء، أو النقل أو في مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات العملاقة بالإضافة إلى إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، والمحافظة على الأمن القومي المصري واستعادة دور مصر على المستوى الإقليمي والعالمي.

كما أكد أبناء الجالية المصرية ببريطانيا أن مشاركتهم في التصويت فى الانتخابات الرئاسية في هذا التوقيت الهام يأتي لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين بالخارج يرسمون صورة ديمقراطية تعكس مدى وعى الشعب المصري أمام العالم، وحسه السياسي ووقوفه صفا واحدا خلف دولته وقائدها لاستكمال مسيرة الإنجازات والتنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ومن جانبه أكد وزير النقل عن سعادته البالغة بهذا العرس الديمقراطى لواحد من أهم الاستحقاقات الدستورية، مشيدا بحرص أبناء الجالية المصرية ببريطانيا على المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعد أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، وبحرص الهيئة الوطنية للانتخابات على توفير كافة ضمانات نجاح هذا العرس الديمقراطي وخروجه بالشكل اللائق لمصر والمصريين أمام العالم.

وأكد وزير النقل ان ما شاهده اليوم من مشاركة فعالة من المصريين فى بريطانيا في التصويت على الانتخابات الرئاسية يحمل رسالة للعالم بأن أبناء الوطن بالخارج يقفون صفا واحدا خلف وطنهم وقائدهم لاستكمال مسيرة الانجازات الضخمة في مختلف المجالات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتي لم تكن لتتحقق لولا العزيمة والإصرار والإرادة القوية للرئيس عبد الفتاح السيسي وشجاعته ورؤيته الثاقبة للأمور وحبه للوطن وتفانيه من اجل خدمة الشعب المصري العظيم.