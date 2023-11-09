وزير النقل يلتقي أهالي كفر العلو بحلوان لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار القطار الكهربائي مع مساكنهم

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان، وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم.

جاء ذلك في مستهل جولته بمسار مشروع الخط الأول من القطار الكهربائي السريع في المسافة من حلوان وحتى العين السخنة، بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين والنائب عبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيري وبحضور قيادات النقل وقيادات محافظة القاهرة.

وفي بداية اللقاء وجه وزير النقل الشكر لأهالي كفر العلو ونواب حلوان على حسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لأهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل للإتمامه، مؤكداً أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أن لا يضار أحد أثناء تنفيذ المشروعات القومية الجاري تنفيذها وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، مشيراً إلى أن ذلك ما حدث في جميع المشروعات الخاصة بالوزارة.

وأكد وزير النقل للأهالي أن حضوره إليهم اليوم لكي يجلس معهم ويستمع لهم قائلاً: “احنا جايين النهاردة نقعد مع اهالينا ونشوف ايه مشاكلهم“.

وأضاف إننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالي أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهلة ليعيشوا بها حياة أدمية آمنة لهم ولأسرهم.

وأكد لهم: “أنا فلاح زيكم وعارف قيمة الأرض أو البيت“.

ولفت إلى أن الدولة حريصة جداً على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة.

وأضاف الوزير – موجهاً حديثه للأهالي – ان وزارة النقل في كل مشروعاتها في جميع القطاعات تدرس جيداً ايسر المسارات التي يمكن تنفيذ المشروعات بها وان دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائي السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار، وان الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الافضل واختيار المكتب الاستشاري للمشروع.

كامل الوزير: كل شقة يقابلها شقة بديلة كتعويض

وفي رد للوزير على أحد الأهالي المتسائل عن كيفية التعويض بوحده سكنية حيث انه يسكن هو واولاده في نفس البيت المكون من اربع شقق سكنية، أوضح له الوزير ان كل شقة يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقة واحدة لاجمالي المبنى المملوك له واذا كان القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التي ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له.

وفي رد على سيدة أخرى من الاهالي التي اوضحت ان منزلها قد تضرر من اعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الاضرار رغم انه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشاري والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه واعادته افضل مما كان على نفقة المشروع، مضيفاً للسيدة اذا كنتي ترغبي في بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنتي تريدي التنازل عنه واستلام وحدة سكنية اخرى بدلاً عنه سنخصص لكي وحدة سكنية.

وخلال حديثهم وجه الاهالي رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين ان بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم انهم ايقنوا ان الدولة معنا وليست ضدنا وليست ببعيدة عن المواطنين بل هي معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له ان كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل ان يسألوها وبدد مخاوفهم.

وقبل نهاية اللقاء اصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فوراً لاستلام المستندات من الاهالي الدالة على ملكية الاراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية او بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الامر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة، مضيفاً ان لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد ان تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها في عملية انتقالهم الى سكنهم الجديد.