وزير النقل يكلف «سوبر جيت» بنقل الركاب العالقين بمحطة مصر (صور)

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير نقل ركاب قطاري 3001 و1001 من خلال أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة إلى المرج، وموقف العاشر مجانًا وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية.

وكان وزير النقل قد وجه بتخصيص عدد من أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة لنقل ركاب السكك الحديدية ممن يستقلون القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو تصل بعد موعد الحظر، نتيجة أعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل على الخطوط المختلفة لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط، و نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة القاهرة، نظرا لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة ١٤ يوم التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر .

وأشارت وزارة النقل إلى أنه نقل مساء اليوم عدد 3 أتوييسات فاخرة سويرجيت الركاب من محطة مصر إلى الأماكن المشار إليها، لتعود بعدها إلى محطة مصر لتنظر ركاب قطاري رقم 981 ورقم 983.