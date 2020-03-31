وزير النقل يكلف «سوبرجيت» بنقل العائدين من لندن للحجر الصحي

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أصدر قرارا بالدفع بعدد 4 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول الي موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة. وهم…

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أصدر قرارا بالدفع بعدد 4 أتوبيسات سوبر جيت فاخرة لنقل الركاب العالقين عند وصولهم من صالة الوصول الي موقع الحجر الصحي المقرر من وزارة الصحة.

وهم ركاب الطائرة القادمة من لندن إلى القاهرة الساعة التاسعة مساء اليوم و الطائرة القادمة من فرنسا إلى مطار القاهرة والمقرر وصولها الساعة الثانية عشرة وربع بعد منتصف الليل.

وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم