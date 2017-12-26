وزير النقل يكلف المترو بإعداد تقرير عن أعطال الخط الثالث

مدحت إسماعيل:قال مصدر مسئول حكومي، إن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، كلف رئيس مجلس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بإعداد تقرير تفصيلي، عن طعبية وملابسات اختراق جسم النفق بالخط الثالث للمترو فى محطة كلية البنات، مؤكدا أن الوزير كلف أحد مسشاريه بالتواصل المستمر مع قيادات المترو لحين الان

مدحت إسماعيل:

قال مصدر مسئول حكومي، إن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، كلف رئيس مجلس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بإعداد تقرير تفصيلي، عن طعبية وملابسات اختراق جسم النفق بالخط الثالث للمترو فى محطة كلية البنات، مؤكدا أن الوزير كلف أحد مسشاريه بالتواصل المستمر مع قيادات المترو لحين الانتهاء من إصلاحات ماسورة المياة المكسورة فى النفق.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، فى بيان رسمى اليوم الثلاثاء، أن توقف حركة الخط الثالث للمترو من العباسية لمحطة الأهرام بمصر الجديدة نتيجة اختراق جسم النفق بمحطة كلية البنات بسبب أعمال حفر تقوم بها شركة مقاولات بالشارع بجوار قصر البارون.

وأضافت الشركة أنها اكتشفت أن المياه التى تسربت النفق نتيجة أعمال خارج النفق بالشارع، وأن العمال الذين يقومون بالحفر اخترقوا النفق، لافتة إلى أنها كانت تعتقد أن الأمر نتيجة كسر ماسورة مياه لكنهم اكتشفوا أن جسم النفق تم اختراقه.

وقالت شركة المترو إن اختراق النفق حدث نتيجة خطأ من عمال شركة المقاولات خلال قيامهم بأعمال حفر قى الشارع بجوار قصر البارون وتركيب “مجسات” بالقرب من نفق محطة المترو، وحدث اختراق للنفق أثناء أدائهم لعملهم وسقطت بعض أدواتهم “خوزايق حديدية” إلى داخل النفق واعترضت القضبان مما أوجب إيقاف الحركة، مشيرا إلى أنه تم عمل محضر بالتلفيات والتحفظ على العمال المتسببين فى الحادث وإحالتهم للتحقيق.

وأوضحت أن الحركة حاليا تعمل من محطة العتبة حتى محطة كلية البنات فى الاتجاهين، وجار إصلاح جسم النفق بصفة مؤقتة بمعرفة المقاول التابع للهيئة القومية للأنفاق ومتوقع يستغرق حوالى ساعتين، على أن يتم الإصلاح النهائى بعد الانتهاء من التشغيل.

