وزير النقل يكرم مديرًا عامًا بمترو الأنفاق رفض رشوة 150 ألف جنيه

المال -خاص كرم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، المهندس هاني عبد اللطيف، مدير عام تنفيذى تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الذي رفض تلقي رشوة مقدارها 150 ألف جنيه من مدير ومحامي شركة متخصصة فى صيانة الأجهزة الأمنية، مقابل…



المال -خاص

كرم الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، المهندس هاني عبد اللطيف، مدير عام تنفيذى تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، الذي رفض تلقي رشوة مقدارها 150 ألف جنيه من مدير ومحامي شركة متخصصة فى صيانة الأجهزة الأمنية، مقابل الموافقة على صرف المستحقات لدى شركة المترو، والتى توقف صرفها لعدم التزام الشركة بصيانة أجهزة الكشف عن المعادن والمفرقعات بمحطات مترو الأنفاق وفقا للتعاقد المبرم معها.

وأشاد الوزير بأمانة المهندس هاني عبد اللطيف، مشيرا إلى أن هذا هو معدن المصري الأصيل الذي يخدم بلده ويحافظ عليها ويحمي حقوقها، ويبتعد عن المساهمة في سلبيات تضر بمؤسسات الدولة والتي منها مترو الأنفاق.