وزير النقل يقوم بجولة في المترو قبل دقائق من توقيت حظر التحرك

بدءًا من الفترة من 5.30 مساء وحتى الساعة 6.20 مساء، وهو موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء

فاجأ وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير في تمام الساعة 5.30 مساء اليوم العاملين بمحطة الشهداء التبادلية بين الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق.

وتابع وزير النقل انتظام حركة قطارات المترو، وشاهد مرور القطارات، بدءًا من الفترة من 5.30 مساء وحتى الساعة 6.20 مساء، وهو موعد قيام آخر قطار من محطة الشهداء.

واطمأن الوزير على عدم تكدس الركاب خاصة بعد الدفع بعدد 5 قطارات في كل اتجاه بالخطوط الثلاثة.

إلى جانب زيادة عدد قطارات الخط الأول العاملة خلال مدة التشغيل الحالي إلى 41 قطارا بدلا من 34 قطارا بزيادة 7 قطارات وزيادة عدد القطارات العاملة بالخط الثاني إلى 27 قطارا بدلا من 22 قطارا، بزيادة 5 قطارات وتشغيل عدد 8 قطارات في الخط الثالث في الاتجاهين و تقليل زمن التقاطر من 4 دقائق إلى 3.

الدفع بقطارات

وأصدر وزير النقل توجيهاته المشددة إلى قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بالدفع بقطارات إضافية أخرى في حالة وجود أي كثافات من الركاب.

واكد أن الكل يجب أن يتسابق في خدمة المواطن المصري، مشيرا إلى أنه سيتم تكرار مثل هذه الجولات المفاجئة للاطمئنان على الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وعدم وجود أي تكدسات بالخطوط الثلاثة للمترو

تفقد محطة مصر

وبعدها اتجه الوزير إلى محطة مصر حيث توجه إلى أتوبيسات السوبرجيت التي تنقل ركاب القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو بعده نتيجة لاستكمال المسير والحجوزات المسبقة أو نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط.

ووجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات للركاب ثم توجه إلى أرصفة محطة مصر للسكك الحديدية وطمئن على نظافتها ووجه مسؤولي السكة الحديد بتقديم كافة التسهيلات لركاب القطارات التي ستصل خلال توقيت الحظر وهما قطاري 983 و987.

قطارات زيادة