وزير النقل يقود سيارته أثناء جولته في الدقهلية

مدحت إسماعيل: قاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، سيارته بنفسه خلال جولته فى محافظة الدقهلية ، مصطحبا إلي جواره اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.يشار إلي أن وزير النقل سيقوم اليوم بوضع حجر الأساس لكباري طنامل وبشلة وصهرجت بمحافظة الدقهلية، وتفقد طريق بنها -

مدحت إسماعيل: قاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، سيارته بنفسه خلال جولته فى محافظة الدقهلية ، مصطحبا إلي جواره اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري. يشار إلي أن وزير النقل سيقوم اليوم بوضع حجر الأساس لكباري طنامل وبشلة وصهرجت بمحافظة الدقهلية، وتفقد طريق بنها – المنصورة وذلك بحضور محافظ الدقهلية ورئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري .

