نقل وملاحة

وزير النقل يقود سيارته أثناء جولته في الدقهلية

مدحت إسماعيل: قاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، سيارته بنفسه  خلال جولته فى محافظة الدقهلية ، مصطحبا إلي جواره اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.يشار إلي أن وزير النقل سيقوم اليوم بوضع حجر الأساس لكباري طنامل وبشلة وصهرجت بمحافظة الدقهلية، وتفقد طريق بنها -
10:36 ص, السبت, 30 ديسمبر 17 10:36 ص, السبت, 30 ديسمبر 17

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مدحت إسماعيل: 

قاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، سيارته بنفسه  خلال جولته فى محافظة الدقهلية ، مصطحبا إلي جواره اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

يشار إلي أن وزير النقل سيقوم اليوم بوضع حجر الأساس لكباري طنامل وبشلة وصهرجت بمحافظة الدقهلية، وتفقد طريق بنها – المنصورة وذلك بحضور محافظ الدقهلية ورئيس وقيادات هيئة الطرق والكباري . 

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