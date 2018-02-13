وزير النقل يفتتح محطة انتظار الركاب بالغردقة

مدحت إسماعيل ونادية صابر افتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، محطة انتظار الركاب والسيارات بمدينة الغردقة، بمساحة 33 ألف م2، وتكلفة 67 مليون جنيه، تم تنفيذها على ثلاث مراحل فى مدة زمنية 12 شهرًا. وتتضمن المحطة، مبنى إدارى…

مدحت إسماعيل ونادية صابر

افتتح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، محطة انتظار الركاب والسيارات بمدينة الغردقة، بمساحة 33 ألف م2، وتكلفة 67 مليون جنيه، تم تنفيذها على ثلاث مراحل فى مدة زمنية 12 شهرًا.

وتتضمن المحطة، مبنى إدارى ومحلات وفندق بمساحة 1500 م2، ومبنى مكون من 8 مطاعم بمساحة 900 م2، مبنى وحدات تجارية مكون من 6 وحدات بإجمالى مساحة 220 م2، مظلات للأتوبيسات من الهيكل المعدنى على مساحة 2000 م، ومطعمين VIP على مساحة 700 متر، ومجموعة محلات على مساحة 150 م2.

وإضافة إلى ذلك منطقة انتظار للسيارات الأمامية بمساحة 6600 م2 بسعة 180 سيارة، ومنطقة جلوس الأفراد بمساحة 1300 م2 مزودة ببرجولات خشبية، خزان مياه أرضى بسعة 200 م3 لمياه الشرب، و4 دورات مياه رجالى وحريمى، خزانات لتجميع الصرف 2 خزان سعة 200 م3، منطقة مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصحى باجمالى مسطح 450 م2، مناطق زراعات بإجمالى مسطحات داخلية وخارجية بمساحة 5000 م2، أعمال أرضيات من الأنترلوك بإجمالى مسطح 20 ألف م2 وشبكة صرف صحى وتليفونات.

كما افتتح الوزير، محطة انتظار الركاب بمدينة سفاجا على مساحة 67 ألف م2 تكفى لاستيعاب 15 ألف راكب، وتتضمن صالات مكيفة لاستقبال الركاب ومبنى إدارى لخدمات الركاب، ومبنى لمكاتب السياحة وشركات الحجز وكافتيريات لتقديم الخدمات، و4 مظلات ركاب ومحلات ومطاعم وكافتريات و12 دورة مياه رجالى وحريمى، والتعاقد مع شركتى نظافة وأمن للحفاظ على مرافق القرية ونظافتها على مدار اليوم لتقديم خدمات متميزة للمسافرين.

تأتى هذه المشروعات ضمن التنسيق الدائم والمستمر بين محافظة البحر الأحمر، وهيئة موانئ البحر الأحمر لخدمة المترددين ( سفر / وصول ) من جميع المحافظات لخدمة الركاب ومنع التكدس أمام بوابات الميناء حتى مواعيد مغادرة العبارات الخاصة بهم، والقضاء على ظاهرة تكدس السيارات بالشوارع الرئيسية بالمحافظة وتأمين سلامة الركاب.

ووضع الوزير حجر الأساس لمحطة متعددة الأغراض (حاويات / بضائع عامة) بميناء سفاجا بتكلفة 450 مليون دولار على مساحة 500 ألف م2، ورصيف بطول 800 متر طولى لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات، على مرحلتين المرحلة الأولى يتم خلالها إنشاء رصيف بطول 250 ألف م2 بطاقة 2.5 مليون طن و500 ألف حاوية، والثانية بطول رصيف 400 م2 وبطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًا، و5 ملايين طن بضائع عامة سنويًا.

ويهدف هذا المشروع لاستكمال محور التنمية العملاق ( المثلث الذهبى ) بالصعيد تصدير / استيراد، والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط جنوب الصعيد وربطه بالميناء، وجذب استثمارات فى مجالات الصناعة والخدمة اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا مع استخدام السكك الحديدية، وتخفيف الضغط على شبكة الطرق القومية خاصة محافظات الصعيد قنا – أسيوط – أسوان – الأقصر.

يأتي ذلط في إطار خطة هيئة موانئ البحر الأحمر لإظهار ميناء سفاجا بالمظهر الحضارى اللائق والحفاظ على ممتلكات العامة وثرواتها القومية، المتمثلة فى شبكة الطرق والبنية التحتية والشاحنات وتوفير سبل الحماية والراحة لقائدى الشاحنات.

واستعرض اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس الهيئة خطة تطوير ساحة النقل الثقيل الخارجية بمدينة سفاجا على مساحة 49 ألف م2، على ثلاث مراحل.

وتشمل المرحلة الأولى إنهاء أعمال التسوية وإنشاء الطرق الداخلية، وإعداد مساحات للتخزين ورفع كفاءة وتأهيل المبانى الخدمية والأسوار والبوابات وزيادة عدد أعمدة إنارة الساحات والطرق الداخلية، وإنشاء نظام مراقبة الكاميرات لساحات النقل الثقيل، ومنظومة مكافحة الحريق طبقاً لتعليمات إدارة الحماية المدنية والكود المصرى.

وتتضمن المرحلة الثانية إنشاء موتيل 15 غرفة وخدمات متكاملة، ومظلات معدنية للبرادات وتجهيز المساحات المضافة ( 15000 م2 ) بأسوار خارجية وبوابات وطرق داخلية وساحات وأعمال المرافق والبنية التحتية ومظلات، فيما تعتبر المرحلة الثالثة مرحلة التوسعات المستقبلية ويتم تسوية 100 ألف م2 خلفية استعدادًا لتجهيزها بالتزامن مع نهو تنفيذ محطة الحاويات ليكون إجمالى المساحة 150 ألف م2.

وتعتبر أعمال تطوير موانئ البحر الأحمر ضمن الخطة التى تنتهجها وزارة النقل لتطوير الموانئ البحرية المصرية، وتحقيق طفرة شاملة فى مستوى أدائها من ركاب وبضائع من خلال إعادة التخطيط الشامل للموانى بما يتناسب مع احتياجات التطوير والمستوى الدولى المتوقع للبنية الأساسية، والخدمات التى توفرها الموانئ المماثلة فى الشرق الأوسط لاستيعاب حركة الركاب والبضائع، وتفعيلاً لدورها كبوابات مصر الشرقية تجاه المشرق العربى واستغلالاً لموقع مصر الفريد على البحر الأحمر كجسر رابط بين المشرق والمغرب العربى.