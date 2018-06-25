وزير النقل يفتتح التدريب اللوجيستي لنيل الشهادات الاحترافية الدولية

محمود محسنافتتح هشام عرفات، وزير النقل، فعاليات التدريب اللوجيستي للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية في إطار مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (Logismed Soft) التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور محمد علي إبراهيم، مستشار الوزير لشئون النقل واللوجيستيات والمنسق الوطن

محمود محسن

افتتح هشام عرفات، وزير النقل، فعاليات التدريب اللوجيستي للحصول على الشهادات الاحترافية الدولية في إطار مبادرة البنية الفوقية للوجستيات المتوسطية (Logismed Soft) التي يتبناها بنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتور محمد علي إبراهيم، مستشار الوزير لشئون النقل واللوجيستيات والمنسق الوطني للمبادرة.

حيث يتم منح شهادات احترافية من الجمعية الأوروبية للوجيستيات في مجال اللوجيستيات وسلاسل الإمداد لعدد 100 متدرب من العاملين بالحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص، وتدريب 25 متدربًا ليصبحوا مدربين متخصصين في مجالات اللوجيستيات وسلاسل الإمداد. وتم اختيارهم من أعضاء هيئة التدريس من المعهد القومي للنقل ومن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وتدريب 100 متدرب من العمالة الحرفية على أعمال المخازن والصحة والسلامة طبقًا للاشتراطات الدولية، علمًا بأنه تبدأ الدوريات اعتبارًا من 25 يونيو حتى منتصف أكتوبر 2018.