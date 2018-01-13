وزير النقل يفاجئ العاملين بمزلقان محطة السكة الحديد لرملة الأنجب

المال -خاص

فاجىء الدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال جولته التفقدية بالقوس الشمالي الدائري الإقليمي العاملين بمزلقان رملة الأنجب إحدى قرى مركز أشمون التابع لمحافظة المنوفية، للتأكد من مدى الالتزام بضوابط التشغيل ومدي كفاءة التشغيل للمزلقان (مطور تشغيل ونظم تحكم )، كما تفقد الوزير البلوك واطمأن على كفاءة الاتصالات بين عمال البلوك والمزلقان، مشيرا إلى استمرار جولاته المفاجئة على المزلقانات والبلوكات في جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.



وطالب الوزير العمال ياليقظة التامة نظرا لحيوية وأهمية الأعمال التي يقومون بها في الحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرا إلى أن هناك خطة طموحا لتطوير المزلقانات في كل أنحاء الجمهورية، لافتا إلى أنه من المقرر تنفيذ أعمال التطوير المدني لعدد 1111 على شبكة خطوط السكك الحديدية تم الانتهاء من تطوير 550 مزلقانا، وتطوير نظم التشغيل والتحكم للمزلقانات لعدد 1089 مزلقانات وتم الانتهاء من تطوير ٢٩٢ مزلقانا وأيضا الانتهاء من تطوير المزلقانات (مدني – نظم تشغيل وتحكم ) تباعا آخر العام الحالى، منوها بأنه تم إنجاز تطوير 100 مزلقان خلال العشرة أشهر السابقة.

والتقى الوزير عددا من الركاب الذين أشادوا بانتظام مواعيد قيام القطارات؛ وأشار الى استمرار التحسن في مستوى الخدمة المقدمة خاصة أن هناك تطويرا شاملا لكل عناصر منظومة السكك الحديدية.