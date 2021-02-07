نقل وملاحة

وزير النقل يعلن وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية

للعمل بالخط الثالث
محمود محسن 12:54 م, الأحد, 7 فبراير 21 12:54 م, الأحد, 7 فبراير 21

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وصول سادس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الإسكندرية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية>

وذلك بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيها، حيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

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وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر وفق احدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري.

ولفت إلى أنه فور وصول القطار إلي الميناء تم إنزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية تمهيدا لنقله إلي ورشة المترو بالعباسية لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث.

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وأوضح الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

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وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب بإسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

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بقلم محمود محسن

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