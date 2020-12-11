وزير النقل يعلن وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد (صور)

أعلن وزير النقل كامل الوزير وصول السفينة (جلافز كاريدج) إلى ميناء الإسكندرية قادمة من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية، وعلى متنها خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا، علاوة على عقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات، تم التعاقد عليها للعمل بالخط الثالث للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية بإجمالي تكلفة بقيمة 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه وحيث يتضمن العقد تجميع 10 قطارات من إجمالي الـ32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة هيونداي وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.

القطار الجديد

وأشار وزير النقل إلى أن هذه الصفقة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسة بتطوير منظومة النقل في مصر وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتقديم خدمة مميزة للمواطن المصري، مضيفاً أنه فور وصول القطار إلي الميناء تم إنزاله ووضعه على قضبان السكك الحديدية تمهيدا لنقله إلي ورشة المترو بالعباسية لعمل الاختبارات التجريبية تمهيدا لضمه لأسطول القطارات العاملة حاليا على الخط الثالث.

القطار الجديد

وأوضح الوزير أن القطارات الجديدة لها مواصفات عديدة مميزة، حيث تتمتع بنظام تكييف هواء عالى السعة وتم تزويدها بممر آمن يسمح بإنتقال الركاب بين العربات لمزيد من الراحة، كما تم تزويدها بكاميرات تليفزيونية مثبتة فى مقدمته للمراقبة المركزية للسكة، كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لإستخدامها فى تزويد الركاب بالمعلومات كما يمكن استخدامها في الأنشطة التجارية، وذلك ببث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر، وأيضا يوجد أعلي الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم القطار، كما تم تخصيص أماكن للكراسى المتحركة وتزويدها بوسائل تثبيت لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة فى عملية التنقل، وأيضا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركوب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدى السمع.

القطار الجديد