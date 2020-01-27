وزير النقل يعلن سداد 35 مليار جنيه من مديونيات الوزارة

أعلنت وزارة النقل عن تسديد 35 مليار جنيه، بعدما كانت مدينة في نهاية العام الماضي بـ78 مليار جنيه من خلال بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات، مع عزمها تسديد جميع ديونها لخزينة الدولة خلال عامين أو ثلاثة.

وأكد وزير النقل اللواء كامل الوزير خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات، اليوم الاثنين، أنه لأول مرة في مصر يكون هناك قطار درجة ثالثة مكيف، أإنه منذ توليه الوزارة وهو يضع الصعيد على رأس أولوياته فضلًا عن الطرق الداخليه داخل المحافظات.

النقل: الإعلان عن أول ميناء جتف الأربعاء المقبل

وكشف وزير النقل، أنه سيتم الإعلان عن إنشاء أول ميناء جاف في مصر، بمشاركة شركة مصرية خلال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء.

وقال وزير النقل إن الميناء سيكون هو الأول من نوعه في مصر ويخدم حركة البضائع والتجارة ويوفر المزيد من التكنولوجيا والتطوير في هذا القطاع المهم، لافتا إلى أن شركة مصرية “لم يسمها” ستكون مشاركة في إقامة هذا الميناء.

كامل الوزير: بيع الخردة بـ340 مليون جنيه

وأعلن الوزير عن فكرة طرحتها لجنة النقل والمواصلات وتم أيضًا تنفيذها وهي مسألة بيع (حديد الخردة) بهيئة السكك الحديد بـ340 مليون جنيه، بخلاف رفع كفاءة الطرق الداخلية.

ورغم أن مسئولية هيئة الطرق والكبارى هي عن الطرق الرئيسية فقط، فإنه تم تخصيص مبلغ 10 مليارات جنيه إضافية لصالح الهيئة لإنهاء الطرق الداخلية، فضلا عن مضاعفة مُخصصات موازنة هيئة الطرق والكباري في العام المالي القادم؛ لإنهاء المشروعات غير المكتملة.

وطالب النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة بضرورة ضم إدارة الموانئ كافة إلى وزارة النقل، مؤكدا أن هذا مطلب لأعضاء المجلس نتيجة لعدم جدية الجهة المشرفة حاليا على هذا القطاع.