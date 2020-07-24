وزير النقل يعلن دخول برج ملوي بالمنيا لخدمة إشارات السكك الحديدية

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج ملوي بمحافظة المنيا في الخدمة، بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به.

يأتي ذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنى سويف اسيوط بطول 250 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة الستوم الإيطالية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وقال الوزير في تصريحات له إن المشروع يتكون من (15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و86 مزلقان) ونسبة تنفيذ المشروع بلغت 62% حيث تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات والتركيبات لـ10 أبراج علي التوازي بمراحل متفاوته، وبرج ملوى بالمنيا هو خامس برج رئيسى تم دخوله فى الخدمة بعد أبراج (أبو قرقاص – مغاغة – الروضة – بنى مزار) بمحافظة المنيا.

وأضاف أن برج ملوى بالمنيا يتحكم في 38 سيمافور ضوئي وعدد 2 مزلقان يعمل أتوماتيكيا و26 موتور تحويلة و60 تراك كهربى – مع تشغيل التقاطر والمسير العكسى ما بين برجى ملوى والروضة.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بخط بنى سويف / اسيوط يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي الي تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والامان.

وتابع، أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

واختتم: جار تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 981 كم بتكلفة 908 مليارات جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.