وزير النقل يعلن دخول برج قها لإشارات السكك الحديدية والمنطقة الأتوماتيكية الخدمة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج قها لإشارات السكك الحديدية والمنطقة الأتوماتيكية بين قها وطوخ الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بطول 208 كم والجاري تنفيذه حاليًّا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة 4 SILL.

وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من (19 برجًا رئيسيًّا و14 برجًا ثانويًّا و80 مزلقانًا)، وأن نسبة تنفيذ المشروع بلغت 74.5%، وتم حتى الآن دخول 9 أبراج رئيسية الخدمة؛ وهي (قويسنا– بركة السبع– كفر الزيات– إيتاي البارود– أبوحمص– طوخ– سندنهور- كفر الدوار- قها)، بالإضافة إلى 8 أبراج ثانوية، و42 مزلقانًا الخدمة.

ولفت إلى أن برج قها يتحكم في 42 “سيمافور” ضوئيًّا و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيًّا و24 موتور تحويلة.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط القاهرة/ الإسكندرية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم) بآخَر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات، ومن ثم زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد. وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

ولفت الوزير إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول 1869 كم، بتكلفة 37 مليار جنيه؛ لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.