وزير النقل يعلن دخول برج إشارات أبوتيج والمنطقة الأتوماتيكية في الخدمة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج إشارات أبوتيج والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبوتيج وبرج إشارات صدفا في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل امان المستوي الرابع (اعلى معدل امان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 8 كم و4 مزلقانات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.

وأوضح أن المشروع يتكون من 17 برج رئيسي وعدد 3 برج ثانوي و59 مزلقان، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 10 أبرج إشارات رئيسية وبرج ثانوى بالخدمة وهم (جزيرة شندويل، والمراغة، وطهطا، وبلصفورة، و“طما-مشطا“، والمنشأة، والعسيرات، وصدفا، وجرجا، وأبوتيج) بطول 102 كم من إجمالى 180 كم ودخول عدد 38 مزلقان من إجمالى 59 مزلقان.

ولفت وزير النقل الى أن برج إشارات أبوتيج يتحكم في عدد 40 سيمافور ضوئي وعدد 17 موتور تحويله وعدد 63 دائرة تراك كهربى.

وأضاف أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأشار وزير النقل إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الإتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.