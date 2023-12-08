وزير النقل يعلن دخول برجي الإشارات بمحطتي «رأس العش» و«الرسوة» الخدمة

أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير دخول برج الاشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الاوتوماتكية بين برجي التينة وراس العش والمنطقة الاوتوماتكية بين راس العش والرسوة بطول 25 كم فى الخدمة، وكذلك دخول الخدمة عدد 10 موتور تحويلة و48 سيمافور و52 دائرة تراك، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خطي الزقازيق اسماعيلية/ بورسعيد/ الزقازيق ووصلة ابو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق اعلى معدلات الامان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4، وهذا اعلى معدلات الامان فى العالم حيث يتكون المشروع من 21 برج رئيسي و19 برج ثانوي و84 مزلقان وتنف.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة المصرية ممثلة فى النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم اشارات السكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والامان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوداث على خطوط السكة الحديد.

واشار وزير النقل الى ان تحديث نظام اشارات السكة الحديد يهدف الى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم باخر الكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق اعلى معدلات السلامة والامان.

ولفت الى ان تحديث نظام الاشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بانظمة تحكم وبوابات اوتوماتكية للحد من الحوادث وتحقيق امان المركبات، كما انه نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من اى اشارة فى حالة الطوارئ او الاعطال المفاجئة.