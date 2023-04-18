وزير النقل يعلن بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بأسوان أمام حركة المرور

أعلن وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير بدء التشغيل التجريبي لكباري السيل والمضيق بمحافظة أسوان أمام حركة المرور بعد انتهاء شركة النيل العامة للإنشاء والطرق إحدى شركات

النقل من تنفيذهما وفقا لقياسات الجودة العالمية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخدمية وتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، وفي إطار خطة وزارة النقل بإلغاء مزلقانات السكك الحديدية عن طريق إنشاء كباري اعلى المزلقانات لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.

وأشار وزير النقل الى أن الانتهاء من تنفيذ هذين المشروعين وتشغيلهما تجريبيا يدخل في إطار تنفيذ المرحلة الأولي لخطة وزارة النقل لإلغاء مزلقانات السكة الحديد وإنشاء 33 كوبري أعلى المزلقانات والتي تمثل المزلقانات الأكثر خطورة على حياة المواطنين والتي تتسبب في اختناقات مرورية حادة.

وأضاف أن هذين المشروعين هما هدية الرئيس السيسي لأهالي أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن السيسي وجه بضرورة التشغيل التجريبي للكوبريين قبل العيد لخدمة أهالي أسوان وتسهيل تنقلاتهم المختلفة.

كوبري السيل أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان يبلغ طوله 560 مترا

وأوضح وزير النقل أن كوبري السيل أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان يبلغ طوله 560 مترًا بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة إلى اقامة طرق خدمة سطحية يمين ويسار الكوبري بإجمالى أطوال 2 كم بعرض 7.5 متر لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

ولفت الى أن الكوبري سيساهم في تيسير حركة المرور شرق وغرب السكة الحديد عند تقاطع الطريق الزراعي الشرقي أسوان/ السد العالي مع خط السكة الحديد وربط منطقة كيما والصداقة الجديدة خاصة بعد أن عانى أهل أسوان منذ سنوات من اختناق حركة المرور عند مزلقان السيل بالإضافة إلى وقوع عدد من حوادث السيارات والأفراد.

وفيما يتعلق بكوبري أعلى مزلقان المضيق بقرية الكاجوج بمحافظة أسوان، أشار الوزير الى ان طول الكوبري يبلغ 650 متر بعرض 19.2 متر بعدد 2 حارة مرورية في كل اتجاه بالإضافة أنه تم إنشاء طرق سطحية يمين ويسار الكوبري بطول 3.5 كم بعرض 7.5 متر، حيث سيساهم الكوبري في فك الاختناقات المرورية التي كانت تحدث عند غلق المزلقان بالإضافة الي تجنب وقوع الحوادث.