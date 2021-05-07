نقل وملاحة

وزير النقل يعلن التشغيل التجريبي لكوبرى جرجا أعلى السكة الحديد بمحافظة سوهاج

يبلغ طول الكوبرى 1300 متر وعرض حارتين وبتكلفة 76 مليون جنيه
محمود محسن 4:49 م, الجمعة, 7 مايو 21 4:49 م, الجمعة, 7 مايو 21

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أعلن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير التشغيل التجريبى لكوبرى جرجا أعلى السكة الحديد بمحافظة سوهاج؛ وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل حركة التنقلات شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث الناتجة لعبور السيارات لمزلقان السكة الحديد بمدينة جرجا، ويبلغ طول الكوبرى 1300 متر بالمداخل وعرض حارتين مرورية وبتكلفة 76 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذه 100%.

كوبرى جرجا
كوبرى جرجا

وأكد وزير النقل أن المرحلة الأولى من كبارى المزلقانات تتضمن 16 كوبرى بالوجه البحرى والقبلى، فبوجه بحرى كبارى (قويسنا والعصلوجي والصيرفي والمرازيق وأبو النمرس وأبو حمص)، وبوجه قبلى كبارى (المديرية ببنى سويف وأبو تشت وأبو شوشة والمضيق والسيل وأبو قرقاص المراغة وجرجا والبلينا والرياح)، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببني سويف، وتم تشغيله تجريبيًّا فى أكتوبر 2020 أمام حركة المرور.

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وأشار إلى أن هذه الكباري ستسهم في إلغاء التقاطعات السطحية مع مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

ولفت إلى أن كبارى المرحلة الأولى من كبارى المزلقانات بيتم تنفيذها وفقًا لمواصفات الجودة العالمية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز؛ لتسهيل تنقل المواطنين، مؤكدًا أن الجميع يجب أن يتسابق لخدمة المواطنين، كما شدد الوزير على استمرار التنسيق مع المرور؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على محاور الربط مع هذه الكبارى بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

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بقلم محمود محسن

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