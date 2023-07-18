وزير النقل يعقد اجتماعا مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا مع رؤساء الشركات المصنعة للفلنكات الخرسانية بحضور رؤساء وممثلي عدد من الشركات المصنعة للحديد والكابلات والمستلزمات الخاصة بصناعة الفنلكات مثل (كابلات الشد عالية الكربون وغيرها من الخامات)، بالتزامن مع احتياج شبكة القطار الكهربائي السريع الى 8 مليون فلنكة خرسانية من طراز RF1260، بهدف توطين صناعة الخامات المستخدمة في صناعة فلنكات شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع خطة العمل داخل تلك الشركات وتوفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج وفقا للمواصفات الفنية التي حددتها المكاتب الاستشارية التي تقوم على تنفيذ القطار الكهربائي السريع، مع استعراض إمكانية، إضافة خطوط إنتاج جديدة لتكون مصانع تلك الشركات مصانع متكاملة لضمان جودة المنتج واستدامته بالإضافة إلى ضمان استمرار عمل المصانع بطاقتها الإنتاجية القصوى للوفاء باحتياجات مشروع القطار الكهربائي السريع والذي يتم تنفيذه حاليا.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير النقل بتشكيل لجنة فنية من الشركات المشاركة في الاجتماع تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير لاعداد برتوكول للتعاون بينها بما يساهم في تدفق انتاج الفلنكات المطلوبة للمشروع وتوطين تلك الصناعة ومستلزماتها في مصر.

وأكد وزير النقل أهمية هذه الخطوة التي تدخل ضمن خطة الحكومة المصرية ممثلة في النقل لتوطين صناعات النقل وكافة الصناعات المرتبطة بها، وخاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة عدم الاستيراد من الخارج وتعظيم منظومة صناعات النقل في مصر سواء من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص العالمية أو المحلية المتخصصة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات ومنها النقل.