وزير النقل يعد بتحسن كبير في منظومة السكك الحديدية

خلال تفقده محطة سكة حديد قوص بقنا المال -خاصوعد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، بـ"تحسن كبير في منظومة السكك الحديدية"جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحطة قوص للسكك الحديدية بقنا.وتفقد الوزير شبابيك التذاكر واطمئن على توافرها للركاب، والتقى بعدد من الركاب واستمع

خلال تفقده محطة سكة حديد قوص بقنا

المال -خاص

وعد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، بـ”تحسن كبير في منظومة السكك الحديدية”

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحطة قوص للسكك الحديدية بقنا.

وتفقد الوزير شبابيك التذاكر واطمئن على توافرها للركاب، والتقى بعدد من الركاب واستمع الى مقترحاتهم حول الخدمة المقدمة للجمهور، كما تفقد ارصفة المحطة واطمئن الى نظافتها ثم استقل القطار رقم 980 المتجه الى اسوان حيث التقى بالركاب الذين أبدوا ملاحظاتهم حول تأخر وصول بعض القطارات.

في هذا الصدد، أوضح الوزير أنه مع وصول قطع الغيار الجديدة، ووصول الجرارات التي تم التعاقد عليها، واكتمال تطوير منظومة الإشارات، سيكون هناك تحسنا كبيرا في منظومة السكك الحديدية وسيتم تقليل زمن التقاطر وزياد عدد العربات والرحلات.

وتوجه الوزير أيضا لمتابعة أعمال الصيانة بورشة الديزل بمحطة الأقصر، والتقى بالعاملين بالورشة.

وأكد وزير النقل للعمال، أنه يثمن الجهد الضخم المبذول في أعمال الصيانة الخاصة بالجرارات والعربات لتحسين الوضع الحالي، مشددا على أنه سيتم تطوير كافة ورش السكك الحديدية وتحقيق الجودة الشاملة بها.

