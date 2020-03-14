وزير النقل يطمئن على آخر 3 مصابين في حادث تصادم قطاري 989 و991

كل الحالات المصابة الأخرى تلقت العلاج اللازم وخرجت من المستشفيات التي نقلت إليها

قام وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ويرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية بزيارة لمعهد ناصر الطبي للاطمئنان على الحالة الصحية لآخر 3 مصابين في حادث تصادم قطار وقع الخميس

ووقع حادث تصاد مقدمة قطار رقم 989 القادم من أسوان إلى القاهرة بمؤخرة قطار رقم 991 القادم من سوهاج إلي القاهرة.مساء أول أمس الخميس في منطقة برج النجيلي.

وتلقت كل الحالات المصابة الأخرى العلاج اللازم وخرجت من المستشفيات التي نقلت إليها.

كان في استقبال وزير النقل مدير معهد ناصر الدكتور حازم الفيل.

قام الوزير بزيارة المصابين واطمئن على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعلى استقرار حالتهم الصحية وتمنى لهم الشفاء العاجل.