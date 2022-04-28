عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا مع وفد شركة فويست ألبين النمساوية، وذلك لوضع اللمسات النهائية لتنفيذ أكبر ورشة مفاتيح للسكك الحديدية بالشرق الاوسط، وذلك بحضور المهندس مصطفى ابو المكارم رئيس هيئة السكة الحديد وقيادات الهيئة، حيث يأتي ذلك بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افطار الاسرة المصرية بضرورة التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

واستعرض وزير النقل خطة انشاء شركة مشتركة بين الجانبين تهدف الى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح، خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها الوزارة سواء لتحديث الـ10 آلاف كم سكة حديد الحالية أو لشبكة القطارات الكهربائية السريعة ومشروعات مترو الانفاق الجاري تنفيذها او للقطار الكهربائي الخفيف LRT ليتم بعد ذلك تصدير المنتجات إلى الدول الافريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج.

وأضاف: تشمل خطة التعاون رفع كفاءة خط الانتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط انتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمات جودة المنتج وللوصول الى انتاج 300 مفتاح سنويا، بالاضافة الى انشاء خط جديد حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية للوصول الى انتاج 600 مفتاح سنويا.

وأوضح: كذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت اشراف خبراء من الشركة النمساوية، وكذلك التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بعد نهاية التحديث للورشة الى 95%، وذلك كأحد الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر، والتي وجهت بها القيادة السياسية.

ووجه وزير النقل بقيام الجانبين بنهو المستندات والاجراءات بشكل عاجل تمهيدا لتوقيع عقد انشاء الشركة المشتركة، وان انشاء هذه الشركة سيعد نموذجا ناجحا للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لادارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام، الذي ينقل الملايين من الركاب سنوياً والحفاظ على ممتلكات وأصول المرفق وتعظيم موارده.