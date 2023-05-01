وزير النقل يشهد مراسم توقيع عقد بناء سفينتين متعددتي الأغراض MPC14K

شهد وزير النقل الفريق مهندس

الوزير مراسم توقيع عقد بناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري التابعة لوزارة النقل وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور سوك لي الملحق التجاري لسفارة كوريا الجنوبية في مصر.

يأتي ذلك في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لبناء أسطول تجاري مصري وطني قوي لنقل التجارة المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستعادة قوة الأسطول التجاري المصري والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط وعلى خطوط الملاحة العالمية.

وقام بالتوقيع على العقد كل من لواء بحري وائل محمد الخالق رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وسوجون لي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun.

وقال وزير النقل إن هذا التوقيع يشمل قيام شركة القاهرة للعبارات بالتعاون مع ترسانة daesun الكورية الجنوبية لبناء عدد 2 سفينة متعددة الأغراض طبقا لأفضل المواصفات العالمية في صناعة السفن، حيث تأتي كل سفينة من السفينتين المتعاقد على بنائهما بمواصفات (طول 127.7 متر وعرض 21.8 متر وبغاطس 9.1 متر وسعة العنابر 15800م3 وبحمولة 14000 طن وسرعة 14 عقده وحمولة حاويات 709 حاوية والحاويات المبردة 98 حاوية) لكل سفينة وبأفضل التكنولوجيات التي توفر مرونة التشغيل للسفينتين والتي ستسمح بدورها في وصول الصادرات المصرية الي الأسواق الإقليمية خاصة أن سفن البضائع العامة مصممة لنقل مجموعة واسعة من البضائع مثل (البضائع العامة، والبضائع السائبة، والبضائع الثقيلة، والمركبات مثل السيارات، وحمولة المشروع مثل منصات النفط وتوربينات الرياح وغيرها من مكونات البنية التحتية الكبيرة، والبضائع المبردة مثل الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية).

كما أن هناك خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات بـ4 سفن أخرى لتمتلك 6 سفن جديدة الى جانب العباراتين (القاهرة والرياض) اللتان تمتلكهما وتقوم بشتيغلهما الشركة حاليا.

خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري

ولفت وزير النقل إلى أن اليوم مهم للنقل البحري في مصر حيث يعتبر هذا القطاع أحد أهم قطاعات وزارة النقل والذي يتم تنفيذ خطة شاملة لتطويره وفقا لعدة محاور، منها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم أرصفة، وثاني محور من محاور تطوير النقل البحري هو تطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها.

وتابع: ”نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا“.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير ان وزارة النقل تقوم بتطوير الأسطول التجاري المصرى عن طريق تطوير شركات (الملاحة الوطنية والقاهرة للعبارات والجسر العربي)، حيث من المستهدف اضافة 6 سفن بمواصفات عالية التكنولوجيا لأسطول شركة القاهرة للعبارات كالسفن متعددة الأغراض وسفن الدحرجة والركاب، بالإضافه إلى قيام الوزارة بتطوير شركات الملاحة الوطنية الأخرى.

وقامت شركة الملاحة الوطنية مؤخرا بإضافة سفينة حديثة بحمولة 83 ألف طن ضمن أسطول الشركة من سفن الصب الجاف (سفينة وادي الملوك)، حيث سيتم تدشين السفينة لاحقا هذا العام، ضمن خطة شاملة لتطوير وإحلال السفن القديمة بالشركة التي وصل عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية إلى 13 سفينة (12 سفينة صب وسفينة حاويات).

وفي تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أكد وزير النقل أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى، حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس، بشراكة مع هيئة قناة السويس وسوف يقوم وفد الشركة الكورية الجنوبية بزيارة ترسانة الإسكندرية.

وحول توقيتات تسليم السفينتين المتعاقد عليهما، أوضح الوزير أنه سيتم تسليم السفينة الأولى في فبراير 2025، وسيتم تسليم السفينة الثانية في أبريل 2025.