وزير النقل يشهد عقد اسناد إدارة الخط الثالث لشركة «RATP DEV» الفرنسية

شهد الفريق كامل الوزير – وزير النقل صباح اليوم فعاليات الإعلان الرسمي لتوقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو، بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

ووقع على العقد الذي شهده وزير النقل، عن الجانب المصري الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق

وعن الجانب الفرنسي لورانس باتل رئيس مجلس إدارة الشركة الفرنسية .

عقد جديد للمترو

قال كامل الوزير أن مشروع الشراكة بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الفرنسية يتم تنفيذه لأول مرة في مصر.

وأشار إلى أن لدى الوزارة خطة طموحة لتطوير قطاع النقل الحضري داخل القاهرة الكبري والاسكندرية والمحافظات الأخرى التي يمكن تطبيقه بها.

مشروعات مستقبلية

وقال أن النقل الحضري، يشمل السككي، والجر الكهربي، إذ يعدان على على رأس منظومة النقل الحضري لأنها وسائل آمنه وصديقة للبيئة.

ولفت وزير النقل، إلى أن الوزارة ستقوم بتطوير الخط الأول والثاني.

كما سيتم استكمال انشاء باقي خطوط المترو بدءاً من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

وتنفذ المرحلة الثالث من الخط الثالث، تحالف شركات فينسي الفرنسية و أوراسكوم والمقاولون العرب.

وأضاف الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك مخططا لوزارة النقل يشمل تشغيل الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة داخل القاهرة من عدلي منصور للمطار.

وكذلك اتوبيسات BRT على الطريق الدائري، كما أن هناك اهتمام كبيرا ايضا بالنقل الحضري داخل الاسكندرية.

قطار أبوقير

وأكد أنه سيتم تطوير قطار أبو قير وتحويله الي مترو وتطوير ترام الرمل لافتا الى أن مثل هذه المشروعات تتعاون فيها وزارة النقل مع الحكومة الشركات والفرنسية التى تقدم الدعم في هذا المجال .



من جانبة أكد السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه أن توقيع هذا العقد يمثل تحقيقا لحلم طال انتظاره .

ويمثل خطوة ضخمة نحو الامام وانه يعتبر انجازاً بعد أشهر من المفاوضات ويمثل نجاحا باهراً للشركات الفرنسية .

كما يمثل استمراراً الصداقة و العلاقة العميقة بين الشعبين الصديقين والتحالف الاستراتيجي بين مصر وفرنسا.

ولفت السفير الفرنسي، إلى أنه سيساهم في تقديم خدمات مترو على أعلى مستوى من الجودة لسكان القاهرة خاصة.



وأوضح أن الشركة الفرنسية سوف تكلف كوكبة من أفضل فرق العمل التكنولوجية بها للعمل بالخط الثالث لمترو انفاق القاهرة الكبرى ونقل الخبرات إلى الفنيين والعمال المصريين .