وزير النقل يشهد حفل تخرج الدورة السادسة من مهندسي السكك الحديدية

شهد اليوم وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير حفل تخرج دفعة جديدة من مهندسي السكة الحديد (الدفعة السادسة) بواقع 30 مهندسا ليصل إجمالي ما تم تدريبه بالكلية الحربية إلي 180 مهندسا من إجمالي 300 مهندس تم اختيارهم للانضمام لهيئة السكك الحديدية والذين اجتازوا الاختبارات النفسية والطبية واللياقة وكشف الهيئة بالتنسيق مع هيئة التدريب بالقوات المسلحة، كما تلقوا دورة تدريبية بالكلية الحربية لمدة ثلاثة أشهر على كافة النواحي العلمية والتثقيفية والسلوكية والإنضباطية، حيث سيتم استكمال التدريب الفني لهم بمعهد تدريب وردان وورش الهيئة المختلفة.

وأضاف وزير النقل ان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتدريب الأجيال الجديدة المنضمة لهيئة السكك الحديدية في الكلية الحربية وتخريج أجيال جديدة مؤهلة للعمل بأحدث النظم التكنولوجيا تتسابق في خدمة المواطن المصري، وأن هؤلاء المهندسين الجدد قد تم اختيارهم بمعايير جديدة تماما تشكل نقلة نوعية كبيرة في مجال التدريب للمهندسين الجدد المنضمين لهيئة السكك الحديدية.

وأوضح أنه الى جانب تدريب المهندسين الجدد في الكلية الحربية يتم تدريب الفنيين في معهد ضباط صف المعلمين، ليكون بذلك قد تم تأهيل المهندسين والفنيين من كافة التخصصات العاملة بالسكة الحديد.

وزارة النقل تهدف لتعيين 1000 مهندس حديث التخرج

وأضاف وزير النقل ان الـ30 مهندسا الذين أنهوا دورتهم التدريبية اليوم من تخصصات ميكانيكا (27 مهندس) وكهرباء (3)، لافتا إلى ان ذلك ياتي ضمن الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعيين الف مهندس حديث التخرج من خريجي كليات الهندسة في مختلف التخصصات بالسكة الحديد، مشيرا الى انه جار أيضا عقد دورات تدريبية للفنيين بمعهد ضباط الصف المعلمين بإجمالي عدد 1000 فني تخصصات مختلفة وذلك لمدة 6 أشهر.

وأكد وزير النقل أنه منذ أن شرفه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتولي حقيبة النقل، فقد تعهد أمام الرئيس والشعب المصري بأن تصبح هيئة السكة الحديد في طليعة هيئات الوزارة بسواعد أبنائها، وتم وضع خطة شاملة للنهوض وتطوير هذا المرفق الحيوي الهام، حيث ارتكزت الخطة على خمسة عناصر هي (الوحدات المتحركة “العربات والجرارات”، والسكة “القضبان – المحطات – المزلقانات”، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكافة المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري)، والدفع باجيال جديدة من المهندسين حديثي التخرج وعمل مزيج مع الخبرات الموجودة حاليا بهيئة السكة الحديد، والتي يتم إعادة تأهيلها لمواكبة التطور الكبير الجاري في مجال السكك الحديدية بمصر.

وقدم وزير النقل الشكر للرئيس السيسي للدعم الكبير لوزارة النقل لتحقيق انطلاقة كبرى فى مجال السكة الحديد ومختلف مجالات النقل كما، قدم الشكر للفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق محمد فريد حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة، ولمدير وقيادات الكلية الحربية مصنع الرجال وعرين الابطال.