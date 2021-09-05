وزير النقل يشهد حفل تخرج أول دفعة من فنيي السكة الحديد في معهد ضباط الصف

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير حفل تخرج أول دفعة من فنيي السكة الحديد من معهد ضباط الصف المعلمين بإجمالي 1000 فني بعد أن أنهوا البرنامج التدريبي بالمعهد لمدة 6 أشهر، والذي اشتمل على تدريب انضباطي وسلوكي وفني بمعرفة متخصصين بالقوات المسلحة ومهندسي السكة الحديد.

وجاءت تخصصات الخريجين متمثلة في (م. قائد قطار – فني ميكانيكا – فني كهربائي – فني مناورة – فني براد – فني صيانة سكة – فني حركة وبلوك – فني مزلقان – مشرف قطار -صراف تذاكر)، وجاء توزيعهم كالتالي (980 أصحاء ذكور – 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة – 15 فتاة للعمل صرافين تذاكر). وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أثناء إلقاء كلمته

واكتسب الطلبة المتدربون بمعهد ضباط الصف العديد من المهارات التي اشتملت على (تنظيم الوقت والانضباط وإتقان العمل وتقويم السلوك العام – رفع معدل كفاءة اللياقة البدنية، من خلال برامج التأهيل الرياضي – التعرف على الدولة المصرية وحجم المشروعات الخدمية المقدمة للشعب – التعرف على المؤسسة العسكرية ودورها الوطني)، كما تم تدريبهم فنياً على أحدث الطرق المستخدمة في أعمال صيانة الوحدات المتحركة من عربات وجرارات ونظم الإشارات وخطوط السكك الحديدية لمواكبة التكنولوجيا الحديثة بواسطة أفضل مهندسي الهيئة.

وفي بداية كلمته، قدم الفريق مهندس كامل الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تصديقه على تعيين وتدريب هذه الدفع.

كما توجه بالشكر للقوات المسلحه لقيامها بتدريبها، وكذلك وجه التهنئة لطلبة الدفعة بمناسبة تخرجهم من معهد ضباط الصف للقوات المسلحه، وطالبهم ببذل اقصى الجهد للعمل على الارتقاء بمرفق السكة الحديد.

وقام الوزير بتكريم أوائل الخريجين من الدفعة 1 فنيين سكة حديد، وبعدها قام طلبة الدفعة بأداء القسم بالمحافظة على المرفق وبذل الجهد ومحاربة الفساد.

تخرج هذه الدفعة يمثل نقلة نوعية كبيرة في مجال العمالة المؤهلة بمرفق السكة الحديد

وأشار وزير النقل إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي في إطار تنفيذ خطة تطوير والارتقاء بالعنصر البشري بالهيئة التي وجهت بها القيادة السياسية وان تخرج هذه الدفعة من الفنيين من معهد ضباط الصف المعلمين يمثل نقة نوعية كبيرة في مجال العمالة الفنية المؤهلة والمدربة بالسكة الحديد، وستشكل قوة دفع هائلة في العمل الفني بالهيئة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي قد صدق على البدء في إجراءات تعيين 250 مهندسًا و750 تكنولوجيًا و1500 فني تخصصات مختلفة لخدمة مشروعات الجر الكهربائي العملاقة التي يتم تنفيذها مثل المونوريل والقطار الكهربي السريع، مضيفًا أنه يتم اختيار العناصر المتقدمة وفقاً لأعلى معايير الاختيار والانتقاء.

وأوضح وزير النقل انه الى جانب تخريج هذه الاجيال الجديدة، فانه بالتوازي يتم الارتقاء بالعنصر البشري الحالي للسكة الحديد وفق خطة شاملة تعتمد مرتكزاتها على عدة محاور، منها خلق بيئة عمل مناسبة، وحل المشكلات الإدارية كافة، وتحقيق العدالة بين كل الموظفين واستمرار تنفيذ الدورات التعليمية والتثقيفية والسلوكية لهم، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية.