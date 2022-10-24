وزير النقل يشهد توقيع وثيقة الشروط الخاصة بعقد إدارة وتشغيل قطارات النوم

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع وثيقة الشروط الخاصة بعقد إدارة وتشغيل قطارات النوم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية للتغذية والخدمات (ابيلا مصر)، وذلك بهدف تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب خاصة مع تزايد حجم الطلب على استخدام قطارات النوم من قبل المواطنين والسائحين الأجانب.

يأتي ذلك في اطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص في مختلف مشروعات النقل، وخاصة في مجال إدارة وتشغيل وسائل النقل الحديثة وقطاعات السكك الحديدية، ومع التطور الكبير الذي تشهده منظومة السكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل أن هذا التوقيع يمثل انطلاقة هامة لدخول القطاع الخاص في مجال الاداره والتشغيل لعدد من انشطه السكة الحديد، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه، وبما يعود على رفع مستويات الخدمة المقدمه لجمهور الركاب، وكذلك الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم موارده.

كما ستنعكس هذه المنظومة الجديده ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافه النواحي الفنيه والصحيه والاجتماعيه بما يخلق بيئه عمل ملائمه تزيد من الانتاجيه ومستوى الخدمة المقدمة.

وأضاف وزير النقل أن مدة العقد يبلغ 15 عاماً وانه روعي في بنود العقد الا يقل عدد العمالة بشركة التشغيل والإدارة عن 90 % من عمال شركة عربات النوم الحالية.

ولفت الى أن إجمالي عدد عربات النوم الحالية 101 عربة بالإضافة الي 20 عربة نادي مكيفة، وان الوزارة قد وضعت خطة لدعم هذا الاسطول تمثل في توقيع عقد بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الاسبانية لتوريد 7 قطارات نوم يتكون كل قطار من 18 عربة (عربة قوى + عربة بوفيه + عربة نادي + 5 عربات اولي فاخرة + 7 عربات ثانية فاخر).

وأشار إلى أن العقد يتضمن أيضا قيام المشغل باعداد خطة لضمان الجودة خلال مرحلة التطوير التي سيقوم بها المشغل خلال فترة ادارته وتشغيلة لاسطول قطارات عربات النوم.