وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع الخط السادس لمترو القاهرة

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع مذكرة تفاهم بشان المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق بين الهيئة القومية للانفاق وإتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية (ايجيس ريل – سيتك) بقيادة شركة إيجيس ريل الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة مارك باريتي، حيث قام بتوقيع المذكرة من جانب الهيئة القومية للأنفاق الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومن جانب الشركة الفرنسية محمد بن مسعود ممثلاً عن شركة إيجيس ريل، وماتيو اوجيرو ممثلاً عن شركة سيتك.

جاء ذلك بعد استقبال الوزير للسفير الفرنسي، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وفي بداية اللقاء أشاد الوزير بالتعاون الإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات في مجالات السكك الحديدية ومترو الانفاق، وكذلك التعاون بين الوزارة وعدد من الشركات الفرنسية لتنفيذ مشروعات عملاقة في مثل التعاون القائم مع شركة فينسي الفرنسية في انشاء الخط الثالث للمترو، وكذلك التعاون المخطط مع الستوم الفرنسية لانشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتوطين كافة صناعات السكك الحديدية المختلفة (وحدات متحركة – أنظمة كهروميكانيكية “إشارات / إتصالات / قوى كهربائية / نظم تحكم”) والمخطط توقيع العقد الخاص به في مؤتمر TRANSMEA2023 نوفمبر القادم.

وأشار وزير النقل إلى أن هذ العقد يعتبر أحد أهم العقود بين الجانبين وخطوة عملاقة في مجال التعاون المشترك في قطاع النقل، مشيدا بالتعاون القائم بين وزارة النقل في مجال إدارة وتشغيل عدد من مشروعات النقل مثل شركة RATP الفرنسية التي تقوم بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف، وشركة CMA التي تقوم بإدارة وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية، مؤكدا أن هذا التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل يجسد العلاقات القوية بين مصر وفرنسا والشعبين والرئيسيين عبد الفتاح السيسي وايمانويل ماكرون.

السفير الفرنسي: مجال النقل يعتبر عنصرا رئيسيا في الشراكة الاستراتيجية القوية بين القاهرة وباريس

ومن جانبه اكد السفير الفرنسي بالقاهرة عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة التي وصفها بأنه عمل هندسي يدعو للإبهار، موجها الشكر لوزير النقل على التعاون المثمر بين الجانبين في مجال النقل، مؤكدا أن هناك شراكة استراتيجية قوية بين مصر وفرنسا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وأن مجال النقل يعتبر عنصرا رئيسيا وهاما في هذه الشراكة وأن الجانب الفرنسي فخور بهذا التعاون مع الجانب المصري وبمشاركة فرنسا في تطور وازدهار البنية التحتية والنقل في مصر.

واستعرض الجانبان تقدم الاعمال في عدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها مثل مشروع توريد 55 قطار مكيف جديد للخط الاول للمترو والذي يدخل ضمن خارطة الطريق المشتركة لمشروعات مترو الانفاق بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، حيث تم اعتماد الألوان للشكل الداخلي والخارجي للقطارات، وتم مراجعة التصميمات المبدئية للانظمة ومعدات القطارات، وجاري حاليا عقد اجتماعات للمختصين من الجانبين لمناقشة التصميمات التفصيلية تمهيدا لبدء اعمال الاختبارات الاولية لاجزاء القطارات بالمصنع.

كما تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بمشروعي كهربة خط سكة حديد وتحويله الى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، حيث تساهم الوكالة الفرنسية بجزء من تمويل المشروعين.

وعقب الاجتماع شهد وزير النقل والسفير الفرنسي توقيع مذكرة تفاهم بشان المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس.

كامل الوزير: فرنسا تُمول هذه الدراسة بمنحة بقيمة 8 مليون يورو

وأشار وزير النقل الى أن تمويل هذه المرحلة من الدراسات يأتي ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة المالية والاقتصاد الفرنسية ووزارة النقل المصرية والمتضمن قيام الخزانة الفرنسية بتمويل هذه الدراسة بمنحة بقيمة 8 مليون يورو، إضافة إلى أن التعاون في هذه المرحلة يأتي في إطار دعم العلاقات بين البلدين التى تقوم على روابط تاريخية عميقة تستند إلى الصداقة والثقة المتبادلة.

وأضاف أن توقيع هذه المذكرة لتنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس ومدتها 18 شهر تأتى كإستمرارية للمرحلة الأولى من الدراسة، وذلك لإعداد الدراسات التفصيلية والتصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين، وإنهاء التعاقد لكل من الأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة، كما سيقوم الاستشاري بإعداد وتجميع المستندات، التي ستكون مطلوبة للاتفاق بين الحكومتين لاستراتيجية تمويل المشروع.

وأكد وزير النقل أن تنفيذ الخط السادس للمترو يأتى ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستكمال شبكة خطوط مترو الانفاق أحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة والذي يمتد في مسار موازى للخط الأول “العمود الفقري” للشبكة لتخفيف العبء عنه، وتسهيل حركة تنقل المواطنين حيث يمتد من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى حتى المعادي الجديدة بطول 34 كم ويشتمل على 26 محطة ويتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش ومع الخط الثالث في محطة العباسية ومع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (3 محطات) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.