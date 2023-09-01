وزير النقل يشهد توقيع عقد تطوير نظم إشارات السكة الحديد بقطاع القاهرة/ بني سويف

شهد وزير النقل الفريق مهندس الوزير توقيع عقد مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة الحديد في قطاع القاهرة/ بني سويف بطول 125 كم وعقد صيانة لمدة 5 سنوات شامل قطع الغيار، وذلك بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتحالف شركتي (تالس اسبانيا / اوراسكوم)، ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة معدلات السلامة والامان على خطوط السكك الحديدية.

قام بالتوقيع كل من المهندس محمد عامر رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر وفريناندو اورتيجا مدير عام شركة تالس اسبانيا وفادي مجدي رئيس قطاع النقل بشركة اوراسكوم.

وأشار وزير النفل إلى اهمية هذا التوقيع الذي يهدف الى استبدال نظام الريلاى الكهربائي الحالى بنظام اشارات الكتروني حديث (SIL 4) لتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان، لافتا إلى أنه يجسد التعاون بين الدولة ممثلة في وزارة النقل والقطاع الخاص الدولى ممثل في تالس إسبانبا والقطاع الخاص المحلي ممثلا في أوراسكوم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولى والمحلي في مشروعات وزارة النقل.

تحديث نظم إشارات السكة الحديد بهذا الخط سيساهم في سلامة وأمن مسير القطارات

وأضاف أن المشروع يتكون من 17 برج اشارات و65 مزلقان وأن تحديث نظم اشارات السكك الحديدية بهذا الخط سيساهم في زيادة عوامل التحكم والسيطرة فى سلامة وأمن مسير القطارات وتقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة، وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.

وأوضح وزير النقل أن تحديث نظم الاشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.

وقد روعي في التعاقد تنفيذ خطة توطين لكل مكون يمكن تصنيعه بمصر مثل الكابلات وقضبان ومفاتيح السكك الحديدية لتقليل الاعتماد على العملة الاجنبية ونقل الخبرة.

جدير بالذكر أنه في اطار الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير نظم الاشارات بخطوط السكة الحديد وفي مقدمتها خط السكة الحديد الرئيس في شبكة السكك الحديدية وهو خط (الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان) قد تم إنهاء أعمال تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة علي خط القاهرة/ إسكندرية بطول إجمالي 208 كم وإنهاء أعمال مشروع تطوير نظم الإشارات وتجديدات السكة علي خط بني سويف/ أسيوط بطول 250 كم.

وتم أيضا إنهاء أعمال تطوير نظم الإشارات علي خط أسيوط/ سوهاج/ نجع حمادي بطول 180 كم بنسبة تتجاوز 90%، وجار العمل في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات علي خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم.

كما تمت الموافقة والتصديق من الرئيس السيسي علي مشروع تطوير نظم الاشارات والاتصالات وتجديدات السكة علي خط الاقصر/ السد العالي لاستكمال خطة تطوير نظم الاشارات والاتصالات على الخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية.