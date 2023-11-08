وزير النقل يشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال تطوير الموانئ مع موريتانيا

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وبحضور المهندس ربيع المجيدي وزير النقل التونسي والسفير كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، التوقيع على بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة المصرية للنقل البحرى والبرى إحدى شركات وزارة النقل وشركة المجموعة المتحدة للتنمية بموريتانيا في مجال تطوير الموانئ.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عمرو مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري و تامر محمد الحمزاوى العضو المنتدب التنفيذي رئيس لشركة المجموعة المتحدة للتنمية بموريتانيا.

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعظيم التعاون في مجال النقل البحري مع الدول الأفريقية ومنها دولة موريتانيا ممثلة فى إدارة ميناء “تاليت” وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص المصرى ممثلة في شركة المجموعة المتحدة للتنمية وخاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في قطاع النقل البحري حيث سيتم الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال النقل البحري نظرا لما تملكه مصر من كوادر ومتخصصين على أعلى مستوى فى هذا المجال، وكذلك تنفيذ الشركات المصرية لمجموعة من المشروعات التى تؤكد عمق العلاقات بين الدولتين.

واوضح وزير النقل، أن هذا التوقيع ياتي فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ومحمد ولد الشيخ الغزوانى رئيس موريتانيا خلال اللقاء الذى جمع بينهما فى القاهرة فى يونيو الماضي.

بالإضافة إلى إجراء محادثات ثنائية هدفها زيادة التعاون بين البلدين فى المجالات التجارية وتكوين لجنة مشتركة على الصعيد الإقتصادى والإستثمارى وتطوير الموانئ ومجالات الثروة السمكية والعديد من المجالات الأخرى التى تفيد البلدين وتؤدى لمزيد من التعاون وتبادل الخبرات.