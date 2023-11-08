وزير النقل يشهد توقيع بروتوكولي تعاون مع جامعات مصرية للتأهيل لسوق العمل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع عدد 2 بروتوكول تعاون، أحدهما مع جامعة مصر المعلوماتية والآخر مودرن أكاديمي، بهدف تدريب طلاب وخريجي كليات الهندسة وحاسبات ومعلومات بشكل ميداني، وتأهيلهم لسوق العمل.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الرابع والختامي للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023 والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

بروتوكول «ترانس أي تي» مع جامعة مصر المعلوماتية

شهد وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي للوزارة وجامعة مصر المعلوماتية بشأن التدريب الميداني لاوائل كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الجامعة في دعم البحث العلمي للشركة.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل (ترانس آي تي) الذراع التكنولوجي لوزارة النقل و دكتور ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية (جامعة اهلية).

وأوضح وزير النقل أن التوقيع على هذا البرتوكول يهدف إلى ترشيح أوائل الجامعات للتعيين في شركة (ترانس آي تي) ويكون الترشيح لعدد خمس من الاوائل لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات للتدريب لمدة ثلاثة اشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات.

بالإضافة إلى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكل بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي اطار خطة الدولة في رفع الكفاء لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.

تعاون «ترانس أي تي» مع جامعة مودرن الأكاديمية

شهد أيضًا الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين شركة “ترانس آي تي” وجامعه مودرن أكاديمي احدي الجامعات المصرية بشأن التدريب الميداني لاوائل كلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة وتأهيلهم لسوق العمل والاستفادة من الاكاديمية في دعم البحث العلمي للشركة.

وقام بالتوقيع كل من المهندس خالد عطية رئيس مجلس ادارة شركة تكنولوجيا معلومات النقل “ترانس آي تي” والدكتور محمود السيد عميد مودرن اكاديمي.

ويهدف البرتوكول إلى ترشيح أوائل الجامعات للتعيين في شركة “ترانس آي تي” حسب احتياجات الشركة ويكون الترشيح لعدد خمس من الاوائل لكلية علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الادارة للتدريب لمدة ثلاثة اشهر داخل الشركة ثم اختيار المتميزين للتعيين بعقد مدته ثلاث سنوات بالاضافة الى التدريب الميداني للطلبة المتميزين وتأهيلهم لسوق العمل وتحقيق استفادة الشركة من تلك الطاقات وحيث يعد هذا البروتوكل بمثابة دعم للتعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة التعليم العالي وفي اطار خطة الدولة في رفع الكفاء لخريجي الكليات بالتدريب من خلال استثمار الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين.