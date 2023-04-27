وزير النقل يشهد توقيع اتفاقية بناء وتطوير محطة الصب الجاف في ميناء جرجوب

شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير مراسم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية وإستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف والمنطقة اللوجيستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب بمحافظة مرسى مطروح، وذلك بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة جولدن وينجز احدي الشركات المتخصصة في مجال الاستثمار في الخدمات والأنشطة اللوجستية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانىء المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري وجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات.

وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يدخل ضمن عقد التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وصيانة وتشغيل وإعادة تسليم محطة غلال ومنطقة لوجستيه وصناعيه متكاملة بميناء جرجوب البحرى، حيث تبلغ المساحة المخصصة للمشروع 500 الف م2 ورصيف بعمق 17 متر وطول 500 متر من اجمالي 7000 متر ارصفة تجارية بالميناء لاستقبال اكبر سفن الصب الجاف والغلال تحديدا.

ولفت إلى أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة علي مستوي الجمهورية، حيث تعتبر المنطقة متخصصة في تداول الغلال بالإضافة الي منطقة صناعيه متخصصة في الصناعات المرتبطة بالغلال مثل الاعلاف والزيوت والصناعات الغذائية المختلفة.

المشروع يهدف الي خلق تنمية متكاملة ضمن محافظة مطروح وإقليم الساحل الشمالي الغربي

وأضاف أن المشروع يهدف الي خلق تنمية متكاملة ضمن محافظة مطروح وإقليم الساحل الشمالي الغربي بالكامل ويأتي المشروع ضمن خطة

النقل كمحطة لوجستية تخدمها شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري انشاؤها تمهيدا لربطها حتي مدينة السلوم، كما يخدمها الطريق الدولي الساحلي الجاري تطويره من بورسعيد حتي مدينة السلوم بطول 800 كم الذي يعتبر الطريق الرئيسي الذي يربط بين الموانئ البحرية المصرية على البحر المتوسط.

وأكد وزير النقل على هامش فعاليات التوقيع على الأهمية الكبيرة التى توليها الدولة لتطوير الموانئ المصرية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الفريد لمصر، والمزايا التفضيلية التى تتمتع بها، كنقطة التقاء ومرور على خطوط الملاحة البحرية العالمية.

وأوضح أن الدولة تعكف على تحويل الموانىء المصرية إلى موانئ محورية، وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى خدمة الصادرات المصرية والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية.

وذكر أن أربعة من أكبر خمس خطوط ملاحة عالمية تعمل في الموانى المصرية وهي ميرسك وهاتشيسون وCMA وهاباج لويد، مشيرا الى الاهتمام الكبير بالتعاون مع القطاع الخاص الدولي والمصري في المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ.